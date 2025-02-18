В Башкирии полыхающий автобус напугал пассажиров

Posted 18 февраля, 05:54
Published 18 февраля, 05:54
Modified 18 февраля, 10:17
Updated 18 февраля, 10:17
Представьте себе картину: вы спокойно едете в автобусе по своим делам, и вдруг, в один момент, салон наполняется дымом, а из-под капота вырывается пламя. Именно это произошло на улице Первомайской в Салавате. В маршрутном автобусе «НефАЗ» находилось около 70 человек, когда двигатель внезапно загорелся.
Как сообщают в МЧС, все пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего автобуса. Никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России оперативно потушили горение в моторном отсеке. Площадь пожара составила всего 0,5 квадратных метра.
UPD: Прокуратура Салавата организовала проверку по факту возгорания пассажирского автобуса. Ведомство намерено установить обстоятельства и причины случившегося, а также проверить работу перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.