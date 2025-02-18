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Posted 18 февраля, 05:54

Published 18 февраля, 05:54

Modified 18 февраля, 10:17

Updated 18 февраля, 10:17

В Башкирии полыхающий автобус напугал пассажиров

В Башкирии полыхающий автобус напугал пассажиров

18 февраля 2025, 05:54
Фото: МЧС РБ.
Полсотни пассажиров в Салавате застали момент, когда их автобус внезапно вспыхнул прямо на ходу, сообщает во вторник, 18 февраля, пресс-служба МЧС России.

Представьте себе картину: вы спокойно едете в автобусе по своим делам, и вдруг, в один момент, салон наполняется дымом, а из-под капота вырывается пламя. Именно это произошло на улице Первомайской в Салавате. В маршрутном автобусе «НефАЗ» находилось около 70 человек, когда двигатель внезапно загорелся.

Видео: МЧС РБ.

Как сообщают в МЧС, все пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего автобуса. Никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России оперативно потушили горение в моторном отсеке. Площадь пожара составила всего 0,5 квадратных метра.

UPD: Прокуратура Салавата организовала проверку по факту возгорания пассажирского автобуса. Ведомство намерено установить обстоятельства и причины случившегося, а также проверить работу перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Как ранее сообщал Mkset, пассажирский лайнер столкнулся с загадочными объектами в небе над Уфой.

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