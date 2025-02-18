В Башкирии полыхающий автобус напугал пассажиров

Представьте себе картину: вы спокойно едете в автобусе по своим делам, и вдруг, в один момент, салон наполняется дымом, а из-под капота вырывается пламя. Именно это произошло на улице Первомайской в Салавате. В маршрутном автобусе «НефАЗ» находилось около 70 человек, когда двигатель внезапно загорелся.