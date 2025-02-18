Где в Башкирии жить хорошо: мигранты теснят аксакалов

Posted 18 февраля, 10:57
Published 18 февраля, 10:57
Modified 18 февраля, 11:02
Updated 18 февраля, 11:02
В период с января по ноябрь 2024 года Башкирия приняла 112 506 новых жителей, но, к сожалению, простилась с 114 008. Это привело к миграционной убыли в 1 502 человека, что составляет 4 человека на каждые 10 тысяч населения. Несмотря на отрицательный баланс, эта цифра демонстрирует положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда убыль была более значительной и достигала 2 452 человека.
Однако за общими цифрами скрываются существенные различия между районами региона. Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в Ермекеевском районе, где миграционная убыль достигла критической отметки в 176 человек на 10 тысяч жителей. В сложной ситуации также оказались Федоровский, Куюргазинский, Мишкинский и Мечетлинский районы, где отток населения значительно превышает средние показатели по региону.
Но есть и хорошие новости: не все районы Башкирии столкнулись с потерей населения. Шесть муниципалитетов смогли привлечь новых жителей и продемонстрировать миграционный прирост. Лидером в этом отношении стал Уфимский район, где на каждые 10 тысяч жителей прибыло 201,7 человек. За ним следуют Иглинский, Стерлитамакский и Краснокамский районы, а также города Уфа, Октябрьский и Стерлитамак, которые также демонстрируют положительную динамику миграции.
Как ранее сообщал Mkset, уфимская «Вахмянинская баня», место с богатой историей и традициями, лишилась надежды получить официальный статус объекта культурного наследия.