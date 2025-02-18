Где в Башкирии жить хорошо: мигранты теснят аксакалов

В период с января по ноябрь 2024 года Башкирия приняла 112 506 новых жителей, но, к сожалению, простилась с 114 008. Это привело к миграционной убыли в 1 502 человека, что составляет 4 человека на каждые 10 тысяч населения. Несмотря на отрицательный баланс, эта цифра демонстрирует положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда убыль была более значительной и достигала 2 452 человека.