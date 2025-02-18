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Posted 18 февраля, 10:57

Published 18 февраля, 10:57

Modified 18 февраля, 11:02

Updated 18 февраля, 11:02

В Башкирии назвали привлекательные для переезда районы

Где в Башкирии жить хорошо: мигранты теснят аксакалов

18 февраля 2025, 10:57
Фото: 1MI.

В Башкирии назвали привлекательные для переезда районы

Миграционные потоки в Башкортостане претерпевают изменения, сообщает во вторник, 18 февраля, статистика Башстата.

В период с января по ноябрь 2024 года Башкирия приняла 112 506 новых жителей, но, к сожалению, простилась с 114 008. Это привело к миграционной убыли в 1 502 человека, что составляет 4 человека на каждые 10 тысяч населения. Несмотря на отрицательный баланс, эта цифра демонстрирует положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда убыль была более значительной и достигала 2 452 человека.

Однако за общими цифрами скрываются существенные различия между районами региона. Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в Ермекеевском районе, где миграционная убыль достигла критической отметки в 176 человек на 10 тысяч жителей. В сложной ситуации также оказались Федоровский, Куюргазинский, Мишкинский и Мечетлинский районы, где отток населения значительно превышает средние показатели по региону.

Уфимские сугробы выросли на 63 см
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Но есть и хорошие новости: не все районы Башкирии столкнулись с потерей населения. Шесть муниципалитетов смогли привлечь новых жителей и продемонстрировать миграционный прирост. Лидером в этом отношении стал Уфимский район, где на каждые 10 тысяч жителей прибыло 201,7 человек. За ним следуют Иглинский, Стерлитамакский и Краснокамский районы, а также города Уфа, Октябрьский и Стерлитамак, которые также демонстрируют положительную динамику миграции.

Знаменитая уфимская баня никому не нужна
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Как ранее сообщал Mkset, уфимская «Вахмянинская баня», место с богатой историей и традициями, лишилась надежды получить официальный статус объекта культурного наследия.

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