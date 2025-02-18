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Posted 17 февраля, 21:24

Published 17 февраля, 21:24

Modified 17 февраля, 21:24

Updated 17 февраля, 21:24

В Башкирии девочку назвали в честь знаменитого парфюма

В Башкирии девочку назвали в честь знаменитого парфюма

17 февраля 2025, 21:24
Фото: mkset.ru.
Новорожденная кроха получила уникальное имя, у которого даже нет неофициального значения, сообщает во вторник, 18 февраля портал ЗАГС РФ.

Родители решили написать в графе «имя» свидетельства о рождении дочери необычайно редкое. Кроху назвали Шанэль. Судя по всему, взрослые таким образом отметили свое уважение к законодательнице моды из Парижа Коко Шанель. Пик расцвета дизайнера одежды и создателя парфюма пришелся на первые десятилетия XX века. Интересно отметить то, что обычно даже у редких имён есть неофициальные значения и расшифровки. В случае с Шанэль нет и таковых.

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Имя Шанэль имеет французское происхождение и может быть связано с модным домом Chanel, основанным Габриэль Шанель в начале XX века.

Вероятно, что имя Шанэль ассоциируется с элегантностью, стилем и роскошью. Также оно может символизировать свободу, независимость и уверенность в себе.

Кроме того, с начала 2025 года девочек в Башкирии называли следующими редкими красивыми именами:

  • Индира
  • Тамина
  • Изабелла
  • Зилия.

Среди мужских редких необычных имён в Башкирии в аналогичный период выделяются:

  • Амар
  • Абдулло
  • Риналь
  • Андриан
  • Нил.
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