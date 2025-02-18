В Башкирии девочку назвали в честь знаменитого парфюма

Родители решили написать в графе «имя» свидетельства о рождении дочери необычайно редкое. Кроху назвали Шанэль. Судя по всему, взрослые таким образом отметили свое уважение к законодательнице моды из Парижа Коко Шанель. Пик расцвета дизайнера одежды и создателя парфюма пришелся на первые десятилетия XX века. Интересно отметить то, что обычно даже у редких имён есть неофициальные значения и расшифровки. В случае с Шанэль нет и таковых.