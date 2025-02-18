Узбекистан построит три завода в Башкирии

Posted 18 февраля, 08:23
Published 18 февраля, 08:23
Modified 18 февраля, 12:55
Updated 18 февраля, 12:55
Делегация Узбекистана продолжает деловой визит в Башкирию. Во вторник, 18 февраля, в Уфе прошла встреча главы Башкирии Радия Хабирова и чрезвычайного и полномочного посла в Узбекистана в России Ботиржона Асадова. Стороны беседы обсудили направления дальнейшего сотрудничества. Как сообщил в своём Telegram-канале Радий Хабиров, Узбекистан и Башкирия намерены продолжить кооперацию сразу в нескольких сферах — торговле, промышленности и сельском хозяйстве, образовании и туризме.
— Мы продолжаем переговоры об открытии на территории Узбекистана нашего совместного технопарка, о строительстве в Башкортостане цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов, — указал руководитель Башкирии в своём сообщении.