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Posted 18 февраля, 08:23

Published 18 февраля, 08:23

Modified 18 февраля, 12:55

Updated 18 февраля, 12:55

Радий Хабиров встретился с послом Узбекистана

Узбекистан построит три завода в Башкирии

18 февраля 2025, 08:23
Фото: Радий Хабиров/ Telegram.

Радий Хабиров встретился с послом Узбекистана

Двухстороннее сотрудничество направлено на стимулирование экономики, сообщил во вторник, 18 февраля, руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Делегация Узбекистана продолжает деловой визит в Башкирию. Во вторник, 18 февраля, в Уфе прошла встреча главы Башкирии Радия Хабирова и чрезвычайного и полномочного посла в Узбекистана в России Ботиржона Асадова. Стороны беседы обсудили направления дальнейшего сотрудничества. Как сообщил в своём Telegram-канале Радий Хабиров, Узбекистан и Башкирия намерены продолжить кооперацию сразу в нескольких сферах — торговле, промышленности и сельском хозяйстве, образовании и туризме.

— Мы продолжаем переговоры об открытии на территории Узбекистана нашего совместного технопарка, о строительстве в Башкортостане цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов, — указал руководитель Башкирии в своём сообщении.

Китайцы построят свои заводы в Башкирии
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Напомним, ранее стало известно о планах Китая построить свои заводы в Башкортостане.

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