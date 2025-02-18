Умерла заслуженный работник образования Башкирии Зиля Япарова

Posted 18 февраля, 06:47
Published 18 февраля, 06:47
Modified 18 февраля, 09:59
Updated 18 февраля, 09:59
Вышеуказанные звания женщина получила в 1996-м и 2002-м годах, соответственно.
За время работы в региональном Минобре Зиля Яппарова руководила работой по изучению башкирского языка в различных регионах страны. С её стороны оказывалась методическая помощь учителям и сотрудникам отделов образования в этом вопросе.
За время работы в сфере образования женщина множество раз была награждена министерскими грамотами и отмечена другими учреждениями. Награждена медалью «Женщина — мать нации» и другими знаками отличия.
В системе образования она трудилась свыше сорока лет.
Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан ушёл из жизни поэт Альфред Хазимуллин.