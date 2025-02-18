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Posted 18 февраля, 06:47

Published 18 февраля, 06:47

Modified 18 февраля, 09:59

Updated 18 февраля, 09:59

Ушла из жизни заслуженный работник образования Башкирии

Умерла заслуженный работник образования Башкирии Зиля Япарова

18 февраля 2025, 06:47
Фото: «Башинформ».

Ушла из жизни заслуженный работник образования Башкирии

В возрасте 74 лет ушла из жизни заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан, почетный работник общего образования России Зиля Япарова, сообщает во вторник, 18 февраля, «Башинформ».

Вышеуказанные звания женщина получила в 1996-м и 2002-м годах, соответственно.

За время работы в региональном Минобре Зиля Яппарова руководила работой по изучению башкирского языка в различных регионах страны. С её стороны оказывалась методическая помощь учителям и сотрудникам отделов образования в этом вопросе.

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За время работы в сфере образования женщина множество раз была награждена министерскими грамотами и отмечена другими учреждениями. Награждена медалью «Женщина — мать нации» и другими знаками отличия.

В системе образования она трудилась свыше сорока лет.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан ушёл из жизни поэт Альфред Хазимуллин.

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