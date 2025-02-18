Уфимцы едят блины с салом

Больше всего места в сердце уфимцев занимает мясная начинка — её бы предпочли 34% респондентов. По 1/5 горожан сделали выбор в пользу блинов с творогом и блинов со сгущёнкой. Определённую популярность (13%) завоевали также блины с икрой.