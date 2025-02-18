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Posted 18 февраля, 17:37

Published 18 февраля, 17:37

Modified 18 февраля, 18:11

Updated 18 февраля, 18:11

Уфимцы назвали любимую начинку блинов

Уфимцы едят блины с салом

18 февраля 2025, 17:37
Фото: mkset.ru.

Уфимцы назвали любимую начинку блинов

В преддверии Масленицы в столице Башкирии провели исследование о том, с чем горожане больше всего любят есть блины — результатами опроса портал SuperJob поделился с Mkset во вторник, 18 февраля.

Больше всего места в сердце уфимцев занимает мясная начинка — её бы предпочли 34% респондентов. По 1/5 горожан сделали выбор в пользу блинов с творогом и блинов со сгущёнкой. Определённую популярность (13%) завоевали также блины с икрой.

Среди других начинок, любимых уфимцами — рыба, грибы, печень, ягоды, мёд, рис, фрукты, морепродукты и даже сало.

Блины с начинкой из сала

 

Ингредиенты:

  • 500 мл молока;

  • 2 яйца;

  • 150 г муки;

  • 30 г сахара;

  • 10 г соли;

  • 3-4 ст. л. растительного масла;

  • 200 г сала (солёного или свежего);

  • зелёный лук (по желанию).

Приготовление:

 

  1. В глубокой миске взбить яйца с сахаром и солью до образования пены.

  2. Добавить молоко и муку, перемешать до однородности.

  3. Добавить растительное масло и ещё раз перемешать.

  4. Разогреть сковороду, смазать её растительным маслом.

  5. Вылить на сковороду небольшое количество теста, распределить его по всей поверхности.

  6. Жарить блины с двух сторон до золотистой корочки.

  7. Сало нарезать мелкими кубиками или соломкой.

  8. Если используете свежий сало, обжарить его на сковороде до вытапливания жира. Если используете солёное сало, можно пропустить этот шаг.

  9. Готовые блины смазать салом, свернуть в трубочку или конвертик.

  10. При желании можно добавить зелёный лук, нарезанный мелкими кусочками.

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