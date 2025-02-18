Уфимец таинственно исчез на кладбище

В конце концов, долгие поиски увенчались успехам. Никто не мог поверить своим глазам — уфимец был сам не свой и с трудом мог говорить и стоять на ногах, а от мужчины разило жутким ароматом, напоминающим перегар. Судя по всему, любитель ночных прогулок по кладбищам решил использовать алкоголь как ритуальный напиток для связи с духами. С облегчением вздохнув, спасатели вывели уфимца с кладбища и отдали медикам.