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Posted 18 февраля, 18:12

Published 18 февраля, 18:12

Modified 18 февраля, 18:22

Updated 18 февраля, 18:22

Житель Уфы заблудился на кладбище

Уфимец таинственно исчез на кладбище

18 февраля 2025, 18:12
Фото: 1MI.

Житель Уфы заблудился на кладбище

В башкирской столице мужчина сгинул среди мест упокоения, сообщили во вторник, 18 февраля, в Управлении гражданской защиты города.

Жуткая история произошла поздним вечером в северной части Уфы. Обеспокоенный очевидец заявил в «112», что на одном из городских кладбищ пропал мужчина.

Под покровом темноты отважным уфимским спасателям пришлось рыскать среди могил в поисках бедолаги. Чем дальше — тем становилось мрачнее. Страшно было представить, с чем столкнулся уфимец. Неужели покойники забрали к себе смертного, решившего потревожить их вечный сон?

В конце концов, долгие поиски увенчались успехам. Никто не мог поверить своим глазам — уфимец был сам не свой и с трудом мог говорить и стоять на ногах, а от мужчины разило жутким ароматом, напоминающим перегар. Судя по всему, любитель ночных прогулок по кладбищам решил использовать алкоголь как ритуальный напиток для связи с духами. С облегчением вздохнув, спасатели вывели уфимца с кладбища и отдали медикам.

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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский самолёт засёк в небе таинственные метки.

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