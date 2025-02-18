Уфимец таинственно исчез на кладбище

Posted 18 февраля, 18:12
Published 18 февраля, 18:12
Modified 18 февраля, 18:22
Updated 18 февраля, 18:22
Жуткая история произошла поздним вечером в северной части Уфы. Обеспокоенный очевидец заявил в «112», что на одном из городских кладбищ пропал мужчина.
Под покровом темноты отважным уфимским спасателям пришлось рыскать среди могил в поисках бедолаги. Чем дальше — тем становилось мрачнее. Страшно было представить, с чем столкнулся уфимец. Неужели покойники забрали к себе смертного, решившего потревожить их вечный сон?
В конце концов, долгие поиски увенчались успехам. Никто не мог поверить своим глазам — уфимец был сам не свой и с трудом мог говорить и стоять на ногах, а от мужчины разило жутким ароматом, напоминающим перегар. Судя по всему, любитель ночных прогулок по кладбищам решил использовать алкоголь как ритуальный напиток для связи с духами. С облегчением вздохнув, спасатели вывели уфимца с кладбища и отдали медикам.