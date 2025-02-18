Собачий террор измотал уфимцев

Журналистам иглинцы рассказывают, что из-за собак стали встречать детей со школы, дабы тех не поймали по пути животные. Опасаются лишний раз покидать дворы и взрослые. Головной боли добавилось и владельцам хозяйств со скотом, на который начали нападать псы, пробираясь на участки.