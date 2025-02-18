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Posted 18 февраля, 13:21

Published 18 февраля, 13:21

Modified 18 февраля, 18:09

Updated 18 февраля, 18:09

Охоту на собак устроили под Уфой

Собачий террор измотал уфимцев

18 февраля 2025, 13:21
Фото: Mash Batash / Telegram.

Охоту на собак устроили под Уфой

Войну бродягам объявили жители посёлка Иглино, сообщают региональные Telegram-каналы во вторник, 18 февраля.

Бездомные собаки, по словам местных жителей, облюбовали западную часть села под Уфой. Животные хорошо освоились в Иглино и начали вести себя агрессивно по отношению к людям.

Журналистам иглинцы рассказывают, что из-за собак стали встречать детей со школы, дабы тех не поймали по пути животные. Опасаются лишний раз покидать дворы и взрослые. Головной боли добавилось и владельцам хозяйств со скотом, на который начали нападать псы, пробираясь на участки.

Отпугивают люди непрошенных гостей чем попадётся под руку. Утверждается, якобы одну собаку уже нашли мёртвой с ранами от садовых вил.

Стоит заметить, что не все собаки на кадрах, снятых местными жителями, выглядят, как бездомные. Вероятно, к своре бродяг стали прибиваться и питомцы местных жителей, отпущенные на свободный выгул.

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Ранее, как сообщал Mkset, на надоедливых собак жаловались жители Зелёной Рощи.

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