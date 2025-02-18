Собачий террор измотал уфимцев

Posted 18 февраля, 13:21
Published 18 февраля, 13:21
Modified 18 февраля, 18:09
Updated 18 февраля, 18:09
Бездомные собаки, по словам местных жителей, облюбовали западную часть села под Уфой. Животные хорошо освоились в Иглино и начали вести себя агрессивно по отношению к людям.
Журналистам иглинцы рассказывают, что из-за собак стали встречать детей со школы, дабы тех не поймали по пути животные. Опасаются лишний раз покидать дворы и взрослые. Головной боли добавилось и владельцам хозяйств со скотом, на который начали нападать псы, пробираясь на участки.
Отпугивают люди непрошенных гостей чем попадётся под руку. Утверждается, якобы одну собаку уже нашли мёртвой с ранами от садовых вил.
Стоит заметить, что не все собаки на кадрах, снятых местными жителями, выглядят, как бездомные. Вероятно, к своре бродяг стали прибиваться и питомцы местных жителей, отпущенные на свободный выгул.