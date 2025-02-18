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Posted 18 февраля, 11:42

Published 18 февраля, 11:42

Modified 18 февраля, 11:44

Updated 18 февраля, 11:44

Сколько слов знает ваша собака: удивительные способности четвероногих учеников

Сколько слов знает ваша собака: удивительные способности четвероногих учеников

18 февраля 2025, 11:42
Фото: 1MI. Сколько слов знает ваша собака: удивительные способности четвероногих учеников
Каждая собака индивидуальна. Одни быстро осваивают базовые команды, а другие буквально читают своего хозяина, реагируя на десятки слов. Но сколько слов способна запомнить и понять собака? Оказывается, это зависит не только от породы, но и от условий, в которых она воспитывается.

Группа ученых из Канады провела масштабное исследование, чтобы узнать, как много слов понимают домашние собаки. В опросе приняли участие владельцы 165 животных различных пород. Также ученые лично наблюдали за питомцами, оценивая их реакцию на команды и фразы.

Результаты оказались весьма интересными. В среднем собаки знают около 89 слов и фраз. Однако рекордсмен этого эксперимента понимал 215 слов! Были и аутсайдеры: некоторые животные реагировали лишь на 15 слов.

Как объяснила канадский зоопсихолог Кэтрин Рив, большинство собак отлично понимают команды, связанные с повседневной жизнью: «сидеть», «лежать», «апорт». Также четвероногие ученики запоминают свое имя и фразы вроде «нет», «хорошо» или «стоять».

— Это впечатляющие результаты, которые показывают, как сильно собаки могут адаптироваться к человеческому языку, — отметила эксперт.

Почему одни собаки понимают больше, чем другие

Уровень понимания слов зависит не только от тренировок, но и от породы. Наибольшую сообразительность проявили пастушьи собаки, такие как бордер-колли, немецкая овчарка или австралийская овчарка. Также более восприимчивыми к человеческой речи оказались собаки-компаньоны: бишон-фризе, кавалер-кинг-чарльз-спаниель и чихуахуа.

По мнению экспертов, такая разница связана с тем, что некоторые породы были специально выведены для тесного взаимодействия с человеком. Например, пастушьим собакам приходилось следить за стадом и мгновенно реагировать на указания хозяина.

— Эти породы исторически привыкли к взаимодействию с людьми, что сделало их более восприимчивыми к нашим сигналам, — объясняет Софи Жак, ветеринар и специалист по поведению животных.
Почему одни собаки понимают больше, чем другие
Почему одни собаки понимают больше, чем другие. Фото: 1MI

Как улучшить словарный запас вашей собаки

Научить собаку большему количеству слов реально, даже если она не относится к самым обучаемым породам. Главное — регулярные тренировки и правильный подход.

  • Постоянное общение: старайтесь больше разговаривать с собакой, используя четкие слова и фразы. Например, перед прогулкой говорите: «Гулять».
  • Позитивное подкрепление: хвалите питомца, если он правильно реагирует на команду. Это укрепляет ассоциацию между словом и действием.
  • Повторение: регулярные тренировки помогут собаке лучше усвоить новую информацию.

Также стоит помнить, что понимание слов у собак связано не только с их звучанием, но и с интонацией.

Уникальные способности собак

Способность собак понимать слова и команды — это результат их эволюционного пути. Собаки — первые прирученные человеком животные, и на протяжении тысячелетий они развивали навыки общения с людьми.

— Эти способности делают собак незаменимыми помощниками в различных сферах жизни: от охраны и поиска людей до простой радости общения, — резюмируют исследователи.

Так что, даже если ваш питомец пока знает всего несколько слов, это только начало. Собаки — невероятно умные и обучаемые животные, способные удивить своих хозяев.

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