Сколько слов знает ваша собака: удивительные способности четвероногих учеников

Каждая собака индивидуальна. Одни быстро осваивают базовые команды, а другие буквально читают своего хозяина, реагируя на десятки слов. Но сколько слов способна запомнить и понять собака? Оказывается, это зависит не только от породы, но и от условий, в которых она воспитывается.

Группа ученых из Канады провела масштабное исследование, чтобы узнать, как много слов понимают домашние собаки. В опросе приняли участие владельцы 165 животных различных пород. Также ученые лично наблюдали за питомцами, оценивая их реакцию на команды и фразы. Результаты оказались весьма интересными. В среднем собаки знают около 89 слов и фраз. Однако рекордсмен этого эксперимента понимал 215 слов! Были и аутсайдеры: некоторые животные реагировали лишь на 15 слов. Как объяснила канадский зоопсихолог Кэтрин Рив, большинство собак отлично понимают команды, связанные с повседневной жизнью: «сидеть», «лежать», «апорт». Также четвероногие ученики запоминают свое имя и фразы вроде «нет», «хорошо» или «стоять». — Это впечатляющие результаты, которые показывают, как сильно собаки могут адаптироваться к человеческому языку, — отметила эксперт. Почему одни собаки понимают больше, чем другие Уровень понимания слов зависит не только от тренировок, но и от породы. Наибольшую сообразительность проявили пастушьи собаки, такие как бордер-колли, немецкая овчарка или австралийская овчарка. Также более восприимчивыми к человеческой речи оказались собаки-компаньоны: бишон-фризе, кавалер-кинг-чарльз-спаниель и чихуахуа. По мнению экспертов, такая разница связана с тем, что некоторые породы были специально выведены для тесного взаимодействия с человеком. Например, пастушьим собакам приходилось следить за стадом и мгновенно реагировать на указания хозяина. — Эти породы исторически привыкли к взаимодействию с людьми, что сделало их более восприимчивыми к нашим сигналам, — объясняет Софи Жак, ветеринар и специалист по поведению животных. Почему одни собаки понимают больше, чем другие . Фото: 1MI Как улучшить словарный запас вашей собаки Научить собаку большему количеству слов реально, даже если она не относится к самым обучаемым породам. Главное — регулярные тренировки и правильный подход. Постоянное общение: старайтесь больше разговаривать с собакой, используя четкие слова и фразы. Например, перед прогулкой говорите: «Гулять».

старайтесь больше разговаривать с собакой, используя четкие слова и фразы. Например, перед прогулкой говорите: «Гулять». Позитивное подкрепление: хвалите питомца, если он правильно реагирует на команду. Это укрепляет ассоциацию между словом и действием.

хвалите питомца, если он правильно реагирует на команду. Это укрепляет ассоциацию между словом и действием. Повторение: регулярные тренировки помогут собаке лучше усвоить новую информацию. Также стоит помнить, что понимание слов у собак связано не только с их звучанием, но и с интонацией. Уникальные способности собак Способность собак понимать слова и команды — это результат их эволюционного пути. Собаки — первые прирученные человеком животные, и на протяжении тысячелетий они развивали навыки общения с людьми. — Эти способности делают собак незаменимыми помощниками в различных сферах жизни: от охраны и поиска людей до простой радости общения, — резюмируют исследователи. Так что, даже если ваш питомец пока знает всего несколько слов, это только начало. Собаки — невероятно умные и обучаемые животные, способные удивить своих хозяев. Ранее эксперты рассказали, почему ваш питомец может пострадать от ошейника. Любят вас еще сильнее — как взросление влияет на характер и поведение собаки Узнать подробнее Читайте также: Почему ваш питомец может пострадать от ошейника: главные риски, о которых вы не знали Как путешествовать с собакой и не сойти с ума: полное руководство Январь оказался самым сложным месяцем для собак — почему питомцы хандрят?