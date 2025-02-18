Сколько слов знает ваша собака: удивительные способности четвероногих учеников

Posted 18 февраля, 11:42
Published 18 февраля, 11:42
Modified 18 февраля, 11:44
Updated 18 февраля, 11:44
Группа ученых из Канады провела масштабное исследование, чтобы узнать, как много слов понимают домашние собаки. В опросе приняли участие владельцы 165 животных различных пород. Также ученые лично наблюдали за питомцами, оценивая их реакцию на команды и фразы.
Результаты оказались весьма интересными. В среднем собаки знают около 89 слов и фраз. Однако рекордсмен этого эксперимента понимал 215 слов! Были и аутсайдеры: некоторые животные реагировали лишь на 15 слов.
Как объяснила канадский зоопсихолог Кэтрин Рив, большинство собак отлично понимают команды, связанные с повседневной жизнью: «сидеть», «лежать», «апорт». Также четвероногие ученики запоминают свое имя и фразы вроде «нет», «хорошо» или «стоять».
— Это впечатляющие результаты, которые показывают, как сильно собаки могут адаптироваться к человеческому языку, — отметила эксперт.
Уровень понимания слов зависит не только от тренировок, но и от породы. Наибольшую сообразительность проявили пастушьи собаки, такие как бордер-колли, немецкая овчарка или австралийская овчарка. Также более восприимчивыми к человеческой речи оказались собаки-компаньоны: бишон-фризе, кавалер-кинг-чарльз-спаниель и чихуахуа.
По мнению экспертов, такая разница связана с тем, что некоторые породы были специально выведены для тесного взаимодействия с человеком. Например, пастушьим собакам приходилось следить за стадом и мгновенно реагировать на указания хозяина.
— Эти породы исторически привыкли к взаимодействию с людьми, что сделало их более восприимчивыми к нашим сигналам, — объясняет Софи Жак, ветеринар и специалист по поведению животных.
Научить собаку большему количеству слов реально, даже если она не относится к самым обучаемым породам. Главное — регулярные тренировки и правильный подход.
Также стоит помнить, что понимание слов у собак связано не только с их звучанием, но и с интонацией.
Способность собак понимать слова и команды — это результат их эволюционного пути. Собаки — первые прирученные человеком животные, и на протяжении тысячелетий они развивали навыки общения с людьми.
— Эти способности делают собак незаменимыми помощниками в различных сферах жизни: от охраны и поиска людей до простой радости общения, — резюмируют исследователи.
Так что, даже если ваш питомец пока знает всего несколько слов, это только начало. Собаки — невероятно умные и обучаемые животные, способные удивить своих хозяев.
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