Шамана наградили в Башкирии

Шаман участвовал в специальной военной операции около года. По словам чиновника, она оставила свой след в его жизни, но не смогла сломить бойца. После полученного тяжёлого ранения мужчина возвратился на родину в Акъяр, где начал налаживать свою жизнь. Он является папой двух дочек, а скоро в его семье ожидается пополнение.