Шамана наградили в Башкирии

Posted 18 февраля, 10:22
Published 18 февраля, 10:22
Modified 18 февраля, 10:31
Updated 18 февраля, 10:31
Шаман участвовал в специальной военной операции около года. По словам чиновника, она оставила свой след в его жизни, но не смогла сломить бойца. После полученного тяжёлого ранения мужчина возвратился на родину в Акъяр, где начал налаживать свою жизнь. Он является папой двух дочек, а скоро в его семье ожидается пополнение.
Участник спецоперации планирует достроить дом и начать заниматься бизнесом.
Ранее Mkset сообщал, что боец спецоперации с позывным «Башкир» получил награду от Радия Хабирова. Также ранее руководитель региона наградил бывшего библиотекаря из Республики Башкортостан медалью за СВО.