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Posted 18 февраля, 10:22

Published 18 февраля, 10:22

Modified 18 февраля, 10:31

Updated 18 февраля, 10:31

Шаман получил награду за СВО в Башкирии

Шамана наградили в Башкирии

18 февраля 2025, 10:22
Фото: 1MI.

Шаман получил награду за СВО в Башкирии

Боец СВО с позывным «Шаман», уроженец Хайбуллинского района, удостоился благодарности, сообщил глава муниципалитета Рустам Шарипов во вторник, 18 февраля.

Шаман участвовал в специальной военной операции около года. По словам чиновника, она оставила свой след в его жизни, но не смогла сломить бойца. После полученного тяжёлого ранения мужчина возвратился на родину в Акъяр, где начал налаживать свою жизнь. Он является папой двух дочек, а скоро в его семье ожидается пополнение.

Фото: Администрация Хайбуллинского района

Участник спецоперации планирует достроить дом и начать заниматься бизнесом.

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Ранее Mkset сообщал, что боец спецоперации с позывным «Башкир» получил награду от Радия Хабирова. Также ранее руководитель региона наградил бывшего библиотекаря из Республики Башкортостан медалью за СВО.

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