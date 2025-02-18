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Posted 18 февраля, 09:45

Published 18 февраля, 09:45

Modified 18 февраля, 09:57

Updated 18 февраля, 09:57

Секрет успешного похудения раскрыла доктор из Уфы

Секрет успешного похудения раскрыла доктор из Уфы

18 февраля 2025, 09:45
Фото: mkset.ru.
Знаменитый блогер-медик из Уфы Регина Доктор раскрыла секрет похудения в своём Telegram-канале во вторник, 18 февраля.

Ниже четыре её совета:

  • Не снижайте потребление белка, даже с возрастом. Важно, чтобы на завтрак, обед и ужин у вас были разнообразные источники белка, такие как яйца, мясо, птица, рыба и бобовые.

  • Если ваш вес не меняется или увеличивается, и вы стремитесь к похудению, значит, вы, вероятно, потребляете слишком много калорий. Попробуйте уменьшить свой обычный дневной рацион на 500 калорий.

  • Вы можете попробовать провести 1-2 дня в неделю на 900 или 1100 калориях, но такая схема не всем подходит. Важно, чтобы питание в этот период было насыщенным витаминами и минералами.

  • Занимайтесь не только прогулками или обычными упражнениями, но добавьте тренировки средней и высокой интенсивности. Они помогут вам сжигать дополнительно 500-600 калорий за каждую сессию.
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