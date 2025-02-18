Сегодня в Уфе: скорая оттепель, зверство на остановках и пожар в казармах

Фильм режиссёра Феликса Умарова, представляющий собой музыкальный байопик о жизни великого поэта. Главную роль исполняет Юра Борисов. Картина сочетает драму и мюзикл, освещая ключевые моменты биографии Пушкина: от лицейских лет и первых литературных успехов до ссылок, взаимоотношений с властью и трагической дуэли. «Пророк» стремится показать Пушкина не только как литературного гения, но и как живого, страстного человека, близкого современному зрителю.