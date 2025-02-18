Сегодня в Уфе: скорая оттепель, зверство на остановках и пожар в казармах

Posted 18 февраля, 19:00
Published 18 февраля, 19:00
Modified 18 февраля, 19:00
Updated 18 февраля, 19:00
В Уфе сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -22, -24°, на окраинах до -27°, днём -12, -14°.
Морозные показатели термометров, если верить данным «Яндекс Погоды», уфимцам придётся терпеть всю предпоследнюю неделю февраля.
Однако уже в День защитника Отечества столбики градусников поднимутся до -6°C… -4°C. После этого всю неделю средние показатели температуры воздуха будут стабильно повышаться. Так, уже 27 февраля потеплеет до -1°C, а 2 марта температура воздуха составит 0°C.
Согласно предварительным прогнозам, которые могут ещё измениться, в «плюс» Башкирия начнёт уходить только в середине марта.
Улицы Красина, Султанова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
|Октябрьский район
|С 10:30 час.18.02.2025 г. до 06:30 час. 19.02.2025 г.
|Адрес
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|ул. пр. Октября, 69-71
|УФИЦ РАН
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|Адрес
|Наименование
|ул.Кулибина, 3,4,5,7,7а
|ул.Калинина, 65,67,69
|Жилые дома
|ул.Кулибина, 6
|Адм.здание
Мэрия Уфы столкнулась с нахлынувшими жалобами горожан на недостаточное число «тёплых остановок» и наплевательское отношение водителей автобусов к расписанию, из-за чего людям приходится подолгу мёрзнуть на улице.
— В такой мороз стоять по 30-40 минут в ожидании автобуса — это зверство. Элементарно с хлебозавода до Инорса не доедешь. На 207-м маршруте спрашиваешь у водителей — во сколько последний проезжает мимо хлебзавода, но никто не знает, и пожимают плечами. Разве это норма?
В здании № 55/2 по улице Карла Маркса в столице Республики Башкортостан произошёл пожар.
Пожар с сильным задымлением произошёл сегодня утром на первом этаже здания, где сейчас располагается спортивный клуб «Кобра». Никто из людей в огне не пострадал.
Отметим, что здание №55/2 по Карла Маркса является бывшими казармами внутренней стражи, которые были построены в первой трети позапрошлого столетия. Они были созданы в стиле позднего классицизма, а в 1994 году казармы признали памятником архитектуры.
Аналитики наблюдают огромный разрыв в стоимости возводящихся новостроек и «вторички» не в пользу последних.
Так, в столице Башкирии приобрести квартиры в строящихся домах будет сильно дороже, несмотря на все риски для покупателей, которые должны поверить обещаниям девелопера сдать жилплощадь в срок.
Разрыв в цене «квадрата» между «вторичкой» и строящимся жильём в Уфе составляет 41,1%. Этот показатель — один из самых высоких среди российских регионов, хотя он и более чем в два раза уступает «достижениям» лидера антирейтинга — Астрахани (87,8%).
Небольшой обзор для тех, кто искал, что посмотреть в кино в Уфе в среду, 19 февраля. Представляем топ-3 фильмов в прокате городских кинотеатров.
Фильм режиссёра Феликса Умарова, представляющий собой музыкальный байопик о жизни великого поэта. Главную роль исполняет Юра Борисов. Картина сочетает драму и мюзикл, освещая ключевые моменты биографии Пушкина: от лицейских лет и первых литературных успехов до ссылок, взаимоотношений с властью и трагической дуэли. «Пророк» стремится показать Пушкина не только как литературного гения, но и как живого, страстного человека, близкого современному зрителю.
Трейлер фильма про Пушкина можно посмотреть бесплатно здесь.
Боевик режиссёра Константина Буслова, посвящённый героической обороне города Козельска от войск хана Батыя в 1238 году. Фильм сочетает масштабные батальные сцены с глубокими личными историями персонажей. Картина получила положительные отзывы за впечатляющие сцены сражений и проработанные образы героев, хотя некоторые критики отмечают недостаточную глубину раскрытия персонажей и вопросы к графике.
Фильм рассказывает о жизни и правлении императрицы Екатерины II, начиная с её прибытия в Россию в 14-летнем возрасте в качестве невесты Петра III, и охватывает ключевые моменты её царствования, включая дворцовый переворот и значимые реформы.