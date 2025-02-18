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Posted 18 февраля, 19:00

Published 18 февраля, 19:00

Modified 18 февраля, 19:00

Updated 18 февраля, 19:00

Сегодня в Уфе: скорая оттепель, зверство на остановках и пожар в казармах

Сегодня в Уфе: скорая оттепель, зверство на остановках и пожар в казармах

18 февраля 2025, 19:00
Фото: https://arch.gorodufa.ru
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Все свежие новости, которые нужно знать в Уфе на сегодня, 19 февраля, в обзоре от Mkset.

Погода в Уфе на 19 февраля

В Уфе сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -22, -24°, на окраинах до -27°, днём -12, -14°.

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Погода стремится к «нулю»

Морозные показатели термометров, если верить данным «Яндекс Погоды», уфимцам придётся терпеть всю предпоследнюю неделю февраля.

Однако уже в День защитника Отечества столбики градусников поднимутся до -6°C… -4°C. После этого всю неделю средние показатели температуры воздуха будут стабильно повышаться. Так, уже 27 февраля потеплеет до -1°C, а 2 марта температура воздуха составит 0°C.

Согласно предварительным прогнозам, которые могут ещё измениться, в «плюс» Башкирия начнёт уходить только в середине марта.

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Перекрытия дорог в Уфе 19 февраля

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;
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Отключения воды в Уфе 19 февраля

Октябрьский район
 
 
  С 10:30 час.18.02.2025 г. до 06:30 час. 19.02.2025 г.
  Адрес Наименование
  ул. пр. Октября, 69-71 УФИЦ РАН
Орджоникидзевский район
 
 
  С 10:00 час. до 20:00 час. 18.02.2025 г.
  Адрес Наименование
  ул.Кулибина, 3,4,5,7,7а  
  ул.Калинина, 65,67,69 Жилые дома
  ул.Кулибина, 6 Адм.здание
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Уфимцы замерзли на остановках

Мэрия Уфы столкнулась с нахлынувшими жалобами горожан на недостаточное число «тёплых остановок» и наплевательское отношение водителей автобусов к расписанию, из-за чего людям приходится подолгу мёрзнуть на улице.

— В такой мороз стоять по 30-40 минут в ожидании автобуса — это зверство. Элементарно с хлебозавода до Инорса не доедешь. На 207-м маршруте спрашиваешь у водителей — во сколько последний проезжает мимо хлебзавода, но никто не знает, и пожимают плечами. Разве это норма?

Казармы в огне

В здании № 55/2 по улице Карла Маркса в столице Республики Башкортостан произошёл пожар.

Пожар с сильным задымлением произошёл сегодня утром на первом этаже здания, где сейчас располагается спортивный клуб «Кобра». Никто из людей в огне не пострадал.

Отметим, что здание №55/2 по Карла Маркса является бывшими казармами внутренней стражи, которые были построены в первой трети позапрошлого столетия. Они были созданы в стиле позднего классицизма, а в 1994 году казармы признали памятником архитектуры.

Строящееся жильё стало дороже готового в Уфе

Аналитики наблюдают огромный разрыв в стоимости возводящихся новостроек и «вторички» не в пользу последних.

Так, в столице Башкирии приобрести квартиры в строящихся домах будет сильно дороже, несмотря на все риски для покупателей, которые должны поверить обещаниям девелопера сдать жилплощадь в срок.

Разрыв в цене «квадрата» между «вторичкой» и строящимся жильём в Уфе составляет 41,1%. Этот показатель — один из самых высоких среди российских регионов, хотя он и более чем в два раза уступает «достижениям» лидера антирейтинга — Астрахани (87,8%).

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Куда сходить в Уфе

Небольшой обзор для тех, кто искал, что посмотреть в кино в Уфе в среду, 19 февраля. Представляем топ-3 фильмов в прокате городских кинотеатров.

«Пророк. История Александра Пушкина» (12+)

Фильм режиссёра Феликса Умарова, представляющий собой музыкальный байопик о жизни великого поэта. Главную роль исполняет Юра Борисов. Картина сочетает драму и мюзикл, освещая ключевые моменты биографии Пушкина: от лицейских лет и первых литературных успехов до ссылок, взаимоотношений с властью и трагической дуэли. «Пророк» стремится показать Пушкина не только как литературного гения, но и как живого, страстного человека, близкого современному зрителю.

Трейлер фильма про Пушкина можно посмотреть бесплатно здесь.

«Злой город» (12+)

Боевик режиссёра Константина Буслова, посвящённый героической обороне города Козельска от войск хана Батыя в 1238 году. Фильм сочетает масштабные батальные сцены с глубокими личными историями персонажей. Картина получила положительные отзывы за впечатляющие сцены сражений и проработанные образы героев, хотя некоторые критики отмечают недостаточную глубину раскрытия персонажей и вопросы к графике.

«Екатерина Великая» (12+)

Фильм рассказывает о жизни и правлении императрицы Екатерины II, начиная с её прибытия в Россию в 14-летнем возрасте в качестве невесты Петра III, и охватывает ключевые моменты её царствования, включая дворцовый переворот и значимые реформы.

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