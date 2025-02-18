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Posted 18 февраля, 14:16

Published 18 февраля, 14:16

Modified 18 февраля, 18:02

Updated 18 февраля, 18:02

Уфа оказалась в лидерах по ценам на молоко

Самое дорогое молоко оказалось в Уфе

18 февраля 2025, 14:16
Фото: 1MI.

Уфа оказалась в лидерах по ценам на молоко

Стали известны цены на коровье молоко в разных городах Башкортостана, соответствующий отчёт Росстата изучил Mkset во вторник, 18 февраля.

Ожидаемо, самую высокую среднюю стоимость на этот товар зафиксировали аналитики в Уфе. Молоко в супермаркетах столицы Башкирии за последний год набрало в цене вплоть до ₽84,46 за литр.

Во втором по величине городе Республики Башкортостан, Стерлитамаке, молоко стало стоить ₽78,68. Дешевле же всего купить этот товар можно в Нефтекамске, где среднестатистическая цена на литр оказалась на отметке в ₽78,61. В остальных населенных пунктах Башкирии бутылка молока обойдется в диапазоне от ₽78 до ₽84.

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Ранее Mkset рассказывал о том, как и на что именно изменились цены в столице Башкирии за восемь лет.

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