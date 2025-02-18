Самое дорогое молоко оказалось в Уфе

Во втором по величине городе Республики Башкортостан, Стерлитамаке, молоко стало стоить ₽78,68. Дешевле же всего купить этот товар можно в Нефтекамске, где среднестатистическая цена на литр оказалась на отметке в ₽78,61. В остальных населенных пунктах Башкирии бутылка молока обойдется в диапазоне от ₽78 до ₽84.