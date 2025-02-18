Самое дорогое молоко оказалось в Уфе

Posted 18 февраля, 14:16
Published 18 февраля, 14:16
Modified 18 февраля, 18:02
Updated 18 февраля, 18:02
Ожидаемо, самую высокую среднюю стоимость на этот товар зафиксировали аналитики в Уфе. Молоко в супермаркетах столицы Башкирии за последний год набрало в цене вплоть до ₽84,46 за литр.
Во втором по величине городе Республики Башкортостан, Стерлитамаке, молоко стало стоить ₽78,68. Дешевле же всего купить этот товар можно в Нефтекамске, где среднестатистическая цена на литр оказалась на отметке в ₽78,61. В остальных населенных пунктах Башкирии бутылка молока обойдется в диапазоне от ₽78 до ₽84.
Ранее Mkset рассказывал о том, как и на что именно изменились цены в столице Башкирии за восемь лет.