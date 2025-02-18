«Салават Юлаев» против «Лады»: где смотреть и кто победит

«Лада», отчаянно цепляется за шанс попасть в плей-офф, но, к сожалению для местных болельщиков, последние матчи не добавляют оптимизма. После выездной серии, где удалось вырвать всего одну победу, команда Павла Зубова принимает грозный «Салават Юлаев». «Лада» занимает 10-е место на Востоке, имея в активе 44 очка. Математические шансы на попадание в восьмерку сильнейших еще есть, но для этого нужна только победа в предстоящей игре.