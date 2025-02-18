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Posted 18 февраля, 05:31

Published 18 февраля, 05:31

Modified 18 февраля, 10:20

Updated 18 февраля, 10:20

«Салават Юлаев» выйдет на лёд Тольятти

«Салават Юлаев» против «Лады»: где смотреть и кто победит

18 февраля 2025, 05:31
Фото: 1MI.

«Салават Юлаев» выйдет на лёд Тольятти

В среду, 19 февраля, состоится матч между ХК «Лада» и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

На льду «Лада-Арена» в 20:00 по уфимскому времени пройдет матч выездной серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с командой «Лада». Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

«Лада»

«Лада», отчаянно цепляется за шанс попасть в плей-офф, но, к сожалению для местных болельщиков, последние матчи не добавляют оптимизма. После выездной серии, где удалось вырвать всего одну победу, команда Павла Зубова принимает грозный «Салават Юлаев». «Лада» занимает 10-е место на Востоке, имея в активе 44 очка. Математические шансы на попадание в восьмерку сильнейших еще есть, но для этого нужна только победа в предстоящей игре.

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«Салават Юлаев»

А вот у «Салавата Юлаева» все идет по плану. Уфимцы наладили игру и порадовали своих фанатов яркой домашней серией. Победа в принципиальном дерби над «Ак Барсом» (3:0) и волевая победа над лидером КХЛ «Локомотивом» (3:2 в овертайме) явно подняли боевой дух команды Виктора Козлова. «Салават Юлаев» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Востока, отставая от лидера всего на пять очков.

«Лада» и «Салават Юлаев» — статистика встреч

В этом сезоне команды уже встречались дважды, и оба раза победу праздновал «Салават Юлаев». Особенно запомнился матч в ноябре, когда «Лада» вела в счете почти весь третий период, но «Салават» сумел отыграться и вырвать победу в серии буллитов. Статистика говорит в пользу уфимцев.

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Прогнозы букмекеров

Букмекеры считают фаворитом матча «Салават Юлаев», предлагая на их победу коэффициент 1.82. Вероятность победы «Лады» оценивается очень низко (коэффициент 1.00). На ничью тоже предлагают коэффициент 1.00. Вероятность тотала больше 4.5 шайб оценивается как очень низкая (коэффициент 1.00).

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