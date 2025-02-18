Ремонт превратит аэропорт Уфы во дворец

Posted 18 февраля, 15:06
Published 18 февраля, 15:06
Modified 18 февраля, 17:02
Updated 18 февраля, 17:02
Общая сумма всех работ, которые предстоит провести в воздушной гавани, составляет более ₽180,2 млн.
Так, только ₽590 тыс. направят на дизайн и издание справочных пособий Международной ассоциации воздушного транспорта. Самая высокая начальная цена — на конкурс по контракту модернизации 600-местного аэровокзала, а именно, остекление фасадов и устройство козырьков, порядка ₽82,7 млн.
Кроме того, до ₽37,7 млн уйдёт на устройство конференц-зала в здании терминала ВВЛ «Прилёт». Согласно проектной документации, в центре него будет стоять овальный стол «под ясень» длиной 7,8 м. Вокруг расставят современные турецкие кресла. На нужды участников будущих конференций закупят также много другой фурнитуры и оборудования зарубежного производства — всё той же Турции, Германии и Италии. Это элементы санузла, кофемашины, соковыжималка, холодильник и другие приборы. А вот другие материалы закупят из Китая — например, для пола помещений будет использоваться керамогранит фирмы из КНР.
Ещё до ₽53,3 млн будет потрачено на ремонт бетонных вставок под шасси для некоторых воздушных судов. Сумму в ₽3,4 млн хотят потратить на обустройство галереи прилёта здания терминала. Будет также произведена закупка двух рельсовых канавных подъёмников за ₽822 тыс. и ₽1,6 млн.