mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 15:06

Published 18 февраля, 15:06

Modified 18 февраля, 17:02

Updated 18 февраля, 17:02

На обновление уфимского аэропорта потратят ₽180 млн

Ремонт превратит аэропорт Уфы во дворец

18 февраля 2025, 15:06
Фото: Проектная документация тендера.

На обновление уфимского аэропорта потратят ₽180 млн

Новый этап госзакупок инициировали власти Башкирии для реконструкции международного аэропорта им. Мустая Карима, соответствующие лоты на портале аукционов изучил Mkset во вторник, 18 февраля.

Общая сумма всех работ, которые предстоит провести в воздушной гавани, составляет более ₽180,2 млн.

Так, только ₽590 тыс. направят на дизайн и издание справочных пособий Международной ассоциации воздушного транспорта. Самая высокая начальная цена — на конкурс по контракту модернизации 600-местного аэровокзала, а именно, остекление фасадов и устройство козырьков, порядка ₽82,7 млн.

Кроме того, до ₽37,7 млн уйдёт на устройство конференц-зала в здании терминала ВВЛ «Прилёт». Согласно проектной документации, в центре него будет стоять овальный стол «под ясень» длиной 7,8 м. Вокруг расставят современные турецкие кресла. На нужды участников будущих конференций закупят также много другой фурнитуры и оборудования зарубежного производства — всё той же Турции, Германии и Италии. Это элементы санузла, кофемашины, соковыжималка, холодильник и другие приборы. А вот другие материалы закупят из Китая — например, для пола помещений будет использоваться керамогранит фирмы из КНР.

Фото: проектная документация

Ещё до ₽53,3 млн будет потрачено на ремонт бетонных вставок под шасси для некоторых воздушных судов. Сумму в ₽3,4 млн хотят потратить на обустройство галереи прилёта здания терминала. Будет также произведена закупка двух рельсовых канавных подъёмников за ₽822 тыс. и ₽1,6 млн.

Капремонт музея Салавата Юлаева оценили в ₽124 млн
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии отремонтируют музей Салавата Юлаева за ₽124 млн.

Читайте также:
Микрозаймы сравняли с землёй в УфеНекоторым уфимцам отменили коммунальные платежиНазваны самые состоятельные мужчины Башкирии
#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Аэропот#Благоустройства
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика