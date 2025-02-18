Ремонт превратит аэропорт Уфы во дворец

Кроме того, до ₽37,7 млн уйдёт на устройство конференц-зала в здании терминала ВВЛ «Прилёт». Согласно проектной документации, в центре него будет стоять овальный стол «под ясень» длиной 7,8 м. Вокруг расставят современные турецкие кресла. На нужды участников будущих конференций закупят также много другой фурнитуры и оборудования зарубежного производства — всё той же Турции, Германии и Италии. Это элементы санузла, кофемашины, соковыжималка, холодильник и другие приборы. А вот другие материалы закупят из Китая — например, для пола помещений будет использоваться керамогранит фирмы из КНР.