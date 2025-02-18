Рассада желтеет и сохнет? Агроном раскрывает, что делать немедленно

Posted 18 февраля, 09:16
Published 18 февраля, 09:16
Modified 18 февраля, 09:18
Updated 18 февраля, 09:18
Отсутствие всходов чаще всего связано с некачественными семенами или нарушениями условий посева. У каждой культуры есть свои сроки прорастания: томаты обычно всходят за 5–7 дней, огурцы — за 3–5, а земляника может появляться только через 10 дней.
— Сроки годности семян — важный аспект. Даже идеально подготовленный грунт и оптимальная температура не помогут, если посевной материал просрочен. Не стоит экономить, покупая дешевые или старые семена? — подчеркивает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук рассказала в интервью «Новосибирск онлайн».
Температурный режим также играет ключевую роль. Горшки для рассады часто размещают на подоконниках, где возможны сквозняки и резкие перепады температур. Для комфортного прорастания семена лучше держать в месте с постоянной температурой около +22–25°C.
Кроме того, важно соблюдать глубину заделки. Семена, посаженные слишком глубоко, могут не пробиться через плотный слой почвы. А те, что посеяны поверхностно, могут пересохнуть.
Пожелтение рассады указывает на нехватку важных элементов, таких как азот и магний. Азот — основной компонент, отвечающий за насыщенный зеленый цвет листвы и активный рост.
— Полив — это тонкая грань. Если рассаду залить, азот будет вымываться из почвы. Поливать нужно умеренно, ориентируясь на состояние грунта и влажность в помещении? — поясняет эксперт.
Если листья теряют насыщенность, необходимо внести жидкие удобрения с азотом. Например, растворы мочевины или комплексные препараты помогут восстановить здоровье растений.
Магний отвечает за процесс фотосинтеза. При его дефиците листья становятся бледными, а растение замедляет рост. Решить проблему помогут магниевые подкормки или использование гуминовых удобрений.
Еще одной причиной пожелтения может быть некачественный грунт. Почва, лишенная питательных веществ, не сможет поддерживать здоровье рассады. Для профилактики добавляйте в смесь органические удобрения или покупайте готовый субстрат для овощных культур.
Избыточный рост растений связан с недостатком света. В весенний период естественного освещения бывает недостаточно, поэтому важно обеспечить дополнительную подсветку.
Современные фитолампы станут лучшим решением. Их устанавливают строго над рассадой, чтобы равномерно освещать растения. Для нормального роста рассады требуется минимум 4–6 часов досветки ежедневно.
— Вытянувшаяся рассада теряет устойчивость. Сильный ствол формируется при достаточном освещении и умеренном поливе. Уменьшите частоту полива и избегайте перегрева в помещении, — рекомендует агроном.
Высокая температура также провоцирует вытягивание. Поддерживайте оптимальные показатели: днем — до +22°C, ночью — около +18°C.
Когда листья начинают увядать, это может быть связано с неправильным поливом, слишком интенсивным освещением или пересыханием грунта.
Слишком яркое солнце особенно опасно для молодой зелени. Если рассада стоит на солнечном окне, затените её с помощью штор или специальной пленки.
Проблемы с рассадой можно решить, если своевременно выявить их причину. Пожелтение, увядание или вытягивание — это сигналы о том, что растениям чего-то не хватает.
Ранее эксперты рассказали, когда сажать томаты в 2025 году, чтобы получить рекордный урожай.