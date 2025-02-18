«Пятёрочка» дарит возможность собрать коллекцию предметов интерьера со скидкой до 60%

Posted 18 февраля, 14:42
Published 18 февраля, 14:42
Modified 18 февраля, 14:44
Updated 18 февраля, 14:44
В рамках акции за каждые 200 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба» или при покупке товаров партнеров покупатели получают электронные наклейки. Для приобретения стильного предмета из коллекции по специальной цене нужно накопить минимум 10 наклеек. Их количество отображается в мобильном приложении и на чеке. Данные товары также можно приобрести и за полную стоимость.
Всего в коллекции представлены 20 уникальных предметов: изящные фарфоровые и керамические кружки, ароматические свечи и диффузоры, фигурки, декоративные вазы и даже дизайнерские бокалы. Эти практичные и стильные предметы интерьера не только украсят дом, но и станут отличным подарком для близких людей.
Помимо этого, участники могут играть в увлекательную мини-игру в мобильном приложении «Пятёрочка», зарабатывать звездочки и получать награды за выполнение заданий разной сложности. С помощью игровой валюты можно разблокировать призы и бонусы, а также быстрее собрать коллекцию предметов интерьера в метавселенной.
Подробности акции и условия участия можно узнать на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка».