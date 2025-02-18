«Пятёрочка» дарит возможность собрать коллекцию предметов интерьера со скидкой до 60%

В рамках акции за каждые 200 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба» или при покупке товаров партнеров покупатели получают электронные наклейки. Для приобретения стильного предмета из коллекции по специальной цене нужно накопить минимум 10 наклеек. Их количество отображается в мобильном приложении и на чеке. Данные товары также можно приобрести и за полную стоимость.