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Posted 18 февраля, 07:39

Published 18 февраля, 07:39

Modified 18 февраля, 09:43

Updated 18 февраля, 09:43

Чат-бот помог остановить водителя самосвала в Башкортостане

Пьяный водитель КамАЗа создал хаос на трассе в Башкирии

18 февраля 2025, 07:39
Фото: TG: Владимир Севастьянов.

Чат-бот помог остановить водителя самосвала в Башкортостане

Сообщение от бдительного гражданина помогло предотвратить потенциально опасную ситуацию на дороге и задержать нетрезвого водителя большегруза, сообщает во вторник, 18 февраля, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел в Куюргазинском районе. По информации, на автодороге Уфа-Оренбург, недалеко от деревни Мурапталово, водитель грузовика КамАЗ вел себя неадекватно на дороге, совершая опасные маневры и виляя из стороны в сторону. Сообщение о нарушении поступило через чат-бот Госавтоинспекции. Оперативно отреагировав на сигнал, инспекторы ДПС выехали на указанный участок трассы.

Автомобиль был остановлен на 273 километре автодороги Уфа-Оренбург. За рулем находился 46-летний житель Баймакского района. При общении с водителем сотрудники ДПС заметили признаки алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило подозрения. Результат алкотестера показал 0,956 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму.

Фото: Владимир Севастьянов

В отношении водителя КамАЗа был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит лишение водительских прав и штраф.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе водитель такси спровоцировал аварию, в которой пострадали пешеходы.

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