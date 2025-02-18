Пьяный водитель КамАЗа создал хаос на трассе в Башкирии

Инцидент произошел в Куюргазинском районе. По информации, на автодороге Уфа-Оренбург, недалеко от деревни Мурапталово, водитель грузовика КамАЗ вел себя неадекватно на дороге, совершая опасные маневры и виляя из стороны в сторону. Сообщение о нарушении поступило через чат-бот Госавтоинспекции. Оперативно отреагировав на сигнал, инспекторы ДПС выехали на указанный участок трассы.