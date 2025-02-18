Пьяный водитель КамАЗа создал хаос на трассе в Башкирии

Posted 18 февраля, 07:39
Published 18 февраля, 07:39
Modified 18 февраля, 09:43
Updated 18 февраля, 09:43
Инцидент произошел в Куюргазинском районе. По информации, на автодороге Уфа-Оренбург, недалеко от деревни Мурапталово, водитель грузовика КамАЗ вел себя неадекватно на дороге, совершая опасные маневры и виляя из стороны в сторону. Сообщение о нарушении поступило через чат-бот Госавтоинспекции. Оперативно отреагировав на сигнал, инспекторы ДПС выехали на указанный участок трассы.
Автомобиль был остановлен на 273 километре автодороги Уфа-Оренбург. За рулем находился 46-летний житель Баймакского района. При общении с водителем сотрудники ДПС заметили признаки алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило подозрения. Результат алкотестера показал 0,956 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму.
В отношении водителя КамАЗа был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит лишение водительских прав и штраф.