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Posted 18 февраля, 07:18

Published 18 февраля, 07:18

Modified 18 февраля, 09:49

Updated 18 февраля, 09:49

Путин поздравил авиатора из Уфы

Путин поздравил авиатора из Уфы

18 февраля 2025, 07:18
Фото: Администрация Ленинского района Уфы.
Букет и подарок на память от президента России Владимира Путина для 95-летнего авиатора Тамары Чирковой передал замглавы Ленинского района башкирской столицы Мирхат Казаргулов, сообщает администрация города во вторник, 18 февраля.

Женщина родилась в Златоусте, но окончила уфимскую школу. Затем училась здесь же в авиационном техникуме. После этого она посвятила себя работе на авиационном заводе. Общий трудовой стаж Тамары Чирковой перевалил за 42 года. По словам главы района Олега Котова, несмотря на жизненные трудности, выпавшие на долю женщины, она остаётся жизнерадостной.

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Вместе с мужем Тамары Чирковой двое сыновей. Есть у них также внуки и правнучки.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил благодарность жительнице столицы Республики Башкортостан Татьяне Марковой за обеспечение безопасности на важном предприятии связи.

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