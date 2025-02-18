Путин поздравил авиатора из Уфы

Женщина родилась в Златоусте, но окончила уфимскую школу. Затем училась здесь же в авиационном техникуме. После этого она посвятила себя работе на авиационном заводе. Общий трудовой стаж Тамары Чирковой перевалил за 42 года. По словам главы района Олега Котова, несмотря на жизненные трудности, выпавшие на долю женщины, она остаётся жизнерадостной.