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Posted 18 февраля, 16:19

Published 18 февраля, 16:19

Modified 19 февраля, 05:36

Updated 19 февраля, 05:36

Больница в Башкирии взяла в плен пациентку

«Просто бесятся из-за денег»: врачи Башкирии попали под критику

18 февраля 2025, 16:19
Фото: 1MI.

Больница в Башкирии взяла в плен пациентку

Одна из больниц Башкортостана, ранее попавшая под шквал народного возмущения, вновь прославилась не лучшим образом — Mkset разбирается в ситуации во вторник, 18 февраля.

Речь идёт о Янаульской Центральной районной больнице. Одна из пациенток в соцсетях рассказала, якобы руководство медицинского учреждения запрещает ей выбрать клинику для прохождения лечения.

Женщина попросила выдать ей направление на операцию глаз в Ижевск, однако больница настаивает, чтобы проводили её башкирские хирурги. Вывод недовольная пациентка сделала вполне резонный: «Да просто бесятся, что по полису ОМС деньги не в их карман пойдут, а за пределы Республики Башкортостан».

В самой больнице сослались на некий приказ Минздрава региона о том, что направления на лечения организациям следует выдавать исключительно в учреждения на территории Башкирии. Пациентка считает абсурдным подобные запреты, ведь полис ОМС действует по всей России, а не только в отдельных регионах.

В пресс-службе Минздрава Башкирии ситуацию прокомментировали однозначно.

— В Башкортостане сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи по профилям. При оказании специализированной медицинской помощи в плановой форме лечащий врач направляет пациента (согласно приказа Минздравсоцразвития России № 406н) в медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы. Медицинская организация Ижевска не участвует в реализации территориальной программы РБ. Оказание медицинской помощи по профилю «офтальмология» организовано в ГБУЗ РБ ГБ Нефтекамске, медицинских организациях Башкортостана согласно маршрутизации пациентов по профилю заболевания. Оформление направлений на лечение в другие регионы осуществляется на основании решения врачебной комиссии медицинской организации с соответствующим обоснованием, прежде всего это наличие медицинских показаний, а также если в медицинских организациях республики отсутствует возможность получения необходимой медицинской помощи. Только по результатам решения комиссии лечащий врач оформляет направление по форме № 057/у-04 в медицинские организации за пределами республики, — подчеркнули в министерстве.
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Ранее Mkset сообщал о том, что янаульцы раскритиковали состояние палат в больнице райцентра.

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