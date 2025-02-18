«Просто бесятся из-за денег»: врачи Башкирии попали под критику

Posted 18 февраля, 16:19
Published 18 февраля, 16:19
Modified 19 февраля, 05:36
Updated 19 февраля, 05:36
Речь идёт о Янаульской Центральной районной больнице. Одна из пациенток в соцсетях рассказала, якобы руководство медицинского учреждения запрещает ей выбрать клинику для прохождения лечения.
Женщина попросила выдать ей направление на операцию глаз в Ижевск, однако больница настаивает, чтобы проводили её башкирские хирурги. Вывод недовольная пациентка сделала вполне резонный: «Да просто бесятся, что по полису ОМС деньги не в их карман пойдут, а за пределы Республики Башкортостан».
В самой больнице сослались на некий приказ Минздрава региона о том, что направления на лечения организациям следует выдавать исключительно в учреждения на территории Башкирии. Пациентка считает абсурдным подобные запреты, ведь полис ОМС действует по всей России, а не только в отдельных регионах.
В пресс-службе Минздрава Башкирии ситуацию прокомментировали однозначно.
— В Башкортостане сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи по профилям. При оказании специализированной медицинской помощи в плановой форме лечащий врач направляет пациента (согласно приказа Минздравсоцразвития России № 406н) в медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы. Медицинская организация Ижевска не участвует в реализации территориальной программы РБ. Оказание медицинской помощи по профилю «офтальмология» организовано в ГБУЗ РБ ГБ Нефтекамске, медицинских организациях Башкортостана согласно маршрутизации пациентов по профилю заболевания. Оформление направлений на лечение в другие регионы осуществляется на основании решения врачебной комиссии медицинской организации с соответствующим обоснованием, прежде всего это наличие медицинских показаний, а также если в медицинских организациях республики отсутствует возможность получения необходимой медицинской помощи. Только по результатам решения комиссии лечащий врач оформляет направление по форме № 057/у-04 в медицинские организации за пределами республики, — подчеркнули в министерстве.