«Просто бесятся из-за денег»: врачи Башкирии попали под критику

В самой больнице сослались на некий приказ Минздрава региона о том, что направления на лечения организациям следует выдавать исключительно в учреждения на территории Башкирии. Пациентка считает абсурдным подобные запреты, ведь полис ОМС действует по всей России, а не только в отдельных регионах.



В пресс-службе Минздрава Башкирии ситуацию прокомментировали однозначно.