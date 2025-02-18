Уфимцев разоряет виноград

Posted 18 февраля, 07:49
Published 18 февраля, 07:49
Modified 18 февраля, 09:42
Updated 18 февраля, 09:42
Так, по сравнению с предыдущим месяцем в Республике Башкортостан больше всего подскочили цены на виноград. Он прибавил 12,44% и его килограмм оценивается в ₽250,79. Также заметно — на 10,32% — подорожали огурцы. Теперь их стоимость в среднем составляет ₽251,98. Тройку лидеров по подорожанию замкнул килограмм груш. Он вырос в цене на 6,70% до ₽242,26.
Если брать более ощутимый период в целый год, то по сравнению с январём 2024 года в Республике Башкортостан больше всего подорожал картофель — на 57,93% и сливочное масло — на 34,74%.
Ранее сообщалось, что в башкирской столице ожидается повышение цен на такси. В первую очередь, это связано с ростом цен на топливо.