Уфимцев разоряет виноград

Так, по сравнению с предыдущим месяцем в Республике Башкортостан больше всего подскочили цены на виноград. Он прибавил 12,44% и его килограмм оценивается в ₽250,79. Также заметно — на 10,32% — подорожали огурцы. Теперь их стоимость в среднем составляет ₽251,98. Тройку лидеров по подорожанию замкнул килограмм груш. Он вырос в цене на 6,70% до ₽242,26.