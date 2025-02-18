mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 07:49

Published 18 февраля, 07:49

Modified 18 февраля, 09:42

Updated 18 февраля, 09:42

Огурцы и груши заметно подорожали в Башкирии

Уфимцев разоряет виноград

18 февраля 2025, 07:49
Фото: mkset.ru.

Огурцы и груши заметно подорожали в Башкирии

Ряд продуктов заметно подорожал в Башкирии по итогам января, следует из документа региональных экспертов статистики во вторник, 18 февраля.

Так, по сравнению с предыдущим месяцем в Республике Башкортостан больше всего подскочили цены на виноград. Он прибавил 12,44% и его килограмм оценивается в ₽250,79. Также заметно — на 10,32% — подорожали огурцы. Теперь их стоимость в среднем составляет ₽251,98. Тройку лидеров по подорожанию замкнул килограмм груш. Он вырос в цене на 6,70% до ₽242,26.

Цифры удивляют: названа средняя зарплата в Башкирии
Узнать подробнее

Если брать более ощутимый период в целый год, то по сравнению с январём 2024 года в Республике Башкортостан больше всего подорожал картофель — на 57,93% и сливочное масло — на 34,74%.

Ранее сообщалось, что в башкирской столице ожидается повышение цен на такси. В первую очередь, это связано с ростом цен на топливо.

Читайте также:
Лук и огурцы становятся деликатесами в БашкирииКапуста в Башкирии — на вес золотаВ Башкирии подорожали огурцы и картофель
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Статистика#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Продукты#Цены#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Топливо#Такси#Белебей#Мелеуз#Янаул#Картофель#Огурцы#Сливочное масло#Виноград#Груши
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика