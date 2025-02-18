Поезд переехал мужчин в Уфе

Posted 18 февраля, 09:58
Published 18 февраля, 09:58
Modified 18 февраля, 10:32
Updated 18 февраля, 10:32
Следствие считает, что вышеуказанные сотрудники ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» АО «Башстройтранс» перевозили по местным путям тепловоз и вагоны на территорию организации. В какой-то момент на двоих рабочих из подрядной организации наехал перегоняемый поезд и раздавил насмерть. Работяги в это время убирались на путях.
Машинист и составитель поездов вину не признают. Уголовное дело будет направлено в суд.
Ранее сообщалось, что под колёсами поезда в Республике Башкортостан погибла молодая самочка лося. Всё произошло в Кармаскалинском районе региона. Ущерб оценён в ₽80`000.