Поезд переехал мужчин в Уфе

Следствие считает, что вышеуказанные сотрудники ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» АО «Башстройтранс» перевозили по местным путям тепловоз и вагоны на территорию организации. В какой-то момент на двоих рабочих из подрядной организации наехал перегоняемый поезд и раздавил насмерть. Работяги в это время убирались на путях.