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Posted 18 февраля, 09:58

Published 18 февраля, 09:58

Modified 18 февраля, 10:32

Updated 18 февраля, 10:32

Два человека погибли под колёсами поезда под Уфой

Поезд переехал мужчин в Уфе

18 февраля 2025, 09:58
Фото: 1MI.

Два человека погибли под колёсами поезда под Уфой

Машиниста тепловоза и составителя поездов осудят за гибель двух рабочих под составом в Уфимском районе, сообщает прокуратура РБ во вторник, 18 февраля.

Следствие считает, что вышеуказанные сотрудники ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» АО «Башстройтранс» перевозили по местным путям тепловоз и вагоны на территорию организации. В какой-то момент на двоих рабочих из подрядной организации наехал перегоняемый поезд и раздавил насмерть. Работяги в это время убирались на путях.

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Машинист и составитель поездов вину не признают. Уголовное дело будет направлено в суд.

Ранее сообщалось, что под колёсами поезда в Республике Башкортостан погибла молодая самочка лося. Всё произошло в Кармаскалинском районе региона. Ущерб оценён в ₽80`000.

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