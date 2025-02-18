Почему россияне верят в эзотерику и почему это опасно — объясняют эксперты

Posted 17 февраля, 21:58
Published 17 февраля, 21:58
Modified 17 февраля, 21:58
Updated 17 февраля, 21:58
Мистика, вера в сверхъестественное, гадания, предсказания — всё это всегда интересовало людей. Различные учения, подразумевающие веру в потусторонние силы, называют эзотерикой.
Эзотерические учения основаны на разных практиках. Но их объединяет одно — они обещают помощь неких сверхъестественных сил и противоречат науке.
Эзотерических концепций — масса. Вот только самые популярные из них:
Россияне готовы верить и в другие эзотерические практики — фэншуй, родологию, тета-хилдинг, гадание на рунах и на магических шарах и т. д. В 2024 году спрос на магическую атрибутику, по данным исследования IT-компании АТОЛ, в нашей стране вырос на 34%.
На первый взгляд эзотерика и психология весьма схожи между собой. И там, и там люди пытаются найти решение своих проблем и получить ответы на свои вопросы.
Но если психология предполагает, что человек сам должен менять свою жизнь, приложив какие-либо усилия, то эзотерика освобождает от необходимости работать над собой, обещая помощь высших сил.
Обращение к эзотерике объясняется нежеланием человека разбираться со своими психологическими проблемами — прорабатывать тревожность и своих страхи, искать опору внутри себя. Проще пойти за быстрым результатом, который предлагает эзотерика: вам погадают, проведут какой-нибудь ритуал, предложат покровительство высших сил, и подарят успокоение.
Но всё это лишь иллюзия — предупреждает эксперт по вопросам личной эффективности, спикер конференций Ирина Майер:
«Каждый раз, когда вы обращаетесь к предсказателям, вы расписываетесь в собственной слабости. Вы излучаете мысль: „Я не управляю своей жизнью“. Но правда в том, что всё зависит от вас. Да, это может быть неприятно осознавать. Намного проще думать, что судьба уже предрешена, что число в паспорте или дата рождения определяют будущее, что ретроградный Меркурий виноват в ваших провалах. Мир устроен иначе: только ваши действия формируют реальность. И эта истина всё больше будет открываться людям».
К увлечению мистикой чаще всего склонны люди, пребывающие в «детской позиции», то есть те, кто не желает мириться с реальностью и брать ответственность за свою жизнь. Кроме того, подвержены мистицизму люди с повышенной тревожностью и высокой внушаемостью.
Рост интереса к эзотерике особенно увеличивается в условиях экономической и политической нестабильности, когда люди испытывают повышенный уровень тревоги и ищут ответы на волнующие их вопросы, — объясняет клинический психолог, психотерапевт Ксения Савельева.
Рассмотрим основные причины возрастания популярности эзотерикой в России.
Во времена нестабильности человек начинает искать точку опоры у различных предсказателей и экстрасенсов. Обращаться к эзотерике людей обычно подталкивает какое-либо событие в их жизни, вызвавшее сильный стресс. К такому выводу пришли американские исследователи еще в 80-х г. г. прошлого века.
Можно проследить и историческую связь между всплесками интереса к эзотерике и ситуацией в стране, уверена Ксения Савельева:
«Экономическая и политическая нестабильность усиливают интерес к эзотерике, предлагая людям простые способы справиться с тревогой. В кризисные времена, как было в 1990-е после распада СССР, выступления целителей, таких как Анатолий Кашпировский, становились популярными. Сегодня, в условиях новых экономических трудностей, подобные фигуры вновь обретают популярность, предлагая людям надежду и утешение».
В условиях нестабильности человеку сложно представить свое будущее, и он начинает искать способы, которые помогут лучше понимать и контролировать жизненные ситуации. А эзотерики предлагают «волшебную» точку опоры, обещают снять страхи и дать ответы на все тревожащие вопросы, поясняет Ирина Майер.
Психолог Ксения Савельева убеждена: одна из основных причин роста популярности эзотерики — стремление избежать ответственности за свои поступки.
Пережитый стресс и нестабильность еще не гарантируют того, что человек начнет доверять эзотерике. Для этого он должен быть наделен некоторыми чертами личности, которые заставляют его перекладывать ответственность на других.
В первую очередь, это склонность к инфантилизму, нарциссизму, мистицизму. Обращаясь к магам и экстрасенсам, такой человек как бы возвращается в детство, перекладывая ответственность на некие силы, которые решат его проблемы и дадут ответы на все вопросы.
Ксения Савельева поясняет:
«Объясняя свои ошибки и неудачи влиянием планет или высших сил, люди сохраняют иллюзию контроля над своей жизнью, даже когда реального контроля нет. Проблемы на работе или в личных отношениях чаще всего связаны с обычными жизненными обстоятельствами, но многие предпочитают объяснять их астрологией, например влиянием ретроградного Меркурия, вместо того чтобы честно анализировать свои действия и пытаться изменить ситуацию».
По мнению эксперта Ирины Майер, склонность к эзотерике возникает при отсутствии критического мышления. Такие люди верят в предсказания, не проверяя факты.
Увлекаются эзотерикой обычно люди, склонные к интуитивному мышлению, считают ученые. Интуитивное мышление предполагает способность принимать решения, опираясь на собственную интуицию и опыт, но не подвергая ситуацию критическому осмыслению.
«Иммунитет» от эзотерики будет у тех, кто имеет аналитический склад ума, знаком с законами логики и в своих решениях опирается на факты и научные исследования, взятые в достоверных источниках.
Все популярные соцсети буквально завалены контентом про астрологию, таро, карму и магические ритуалы. В настоящее время приобщиться к эзотерике не составляет труда.
Масса сайтов предлагает сделать расклад Таро, составить личный гороскоп и получить толкование натальной карты. Сотни блогеров предлагают овладеть мастерством предсказания на онлайн-марафонах.
Всё это способствует распространению и популяризации эзотерики. А чем больше становится информации, тем больше людей начинают верить в силу магических предсказаний.
Человеку необходимо во что-то верить — в религию, в науку, в сверхъестественные силы. Когда человек говорит вам, что не верит в бога или в экстрасенсов, это не значит, что он не подвержен мистическому мышлению. Ведь всем известны случаи, когда студент берет на экзамен «счастливую ручку», а спортсмен выступает в «счастливых кедах».
На восприятие эзотерики влияет отсутствие в современном обществе веры в себя, в свои силы, ценность своего труда, считает социальный психолог Алексей Рощин:
«Людям хочется во что-то верить, при этом чтобы это давало быстрый результат. Быстрый результат дает не наука, а эзотерика. Люди давно не верят в науку, а эзотерика паразитирует на науке. Все карты Таро — это маскарад, и они мимикрируют под ученых. Это современное язычество».
Ученые и исследователи неоднократно пытались проверить реалистичность предсказаний, основанных на гаданиях по картам Таро, звездах и других эзотерических учениях. Но никаких научных подтверждений, что концепции эзотерики действительно работают, не существует.
Эксперт Ирина Майер рассказала, что в основе веры в эзотерику лежат когнитивные искажения, так называемый эффект Барнума. Он заключается в том, что человек склонен воспринимать на свой счет обобщенную информацию. Например, в гороскопе каждый наверняка найдет информацию, которая как будто написана специально для него.
Ирина Майер отмечает:
«Эзотерики используют эффект Барнума, как психологический трюк, когда размытые и универсальные формулировки кажутся уникально точными. Например, вам говорят: „Вы пережили трудный период, но впереди перемены“. Это работает на любого человека. Предсказатели всегда манипулируют. Сначала они внушают тревогу („вас сглазили“, „ваша энергия заблокирована“), а затем предлагают решение („я проведу ритуал, но он стоит денег“)».
Отдельно стоит отметить популярность гадалок, целителей и лидеров сект, таких как Анатолий Кашпировский или Елена Блиновская. Эксперт Ксения Савельева объясняет, что они привлекают множество последователей благодаря обещаниям исцеления и решения любых проблем.
В условиях неопределенности и страха люди склонны верить в чудеса и магическое вмешательство, которое якобы способно помочь им справиться с трудностями. Эти фигуры часто позиционируют себя как «духовные наставники», создающие иллюзию доверия и искреннего участия, подчеркивает эксперт.
Такие лидеры сект и культов обещают своим последователям уникальные знания и способности, способные преодолеть любые трудности. Они создают вокруг себя атмосферу таинственности и исключительности, что делает их особенно привлекательными для людей, ищущих ответы на сложные жизненные вопросы.
Ксения Савельева подчеркивает:
«Особенно это ценно тогда, когда традиционные источники поддержки (семья, друзья, коллеги) оказываются недоступны или недостаточны. Однако подобные учения часто базируются на манипуляциях и эксплуатации человеческих слабостей», — подчеркивает психолог.
В самом увлечении эзотерикой нет ничего предосудительного. Карты Таро или чтение гороскопов могут использоваться для снятия стресса или проведения досуга. Но это не должно становиться частью массовой культуры.
А вот в чрезмерном увлечении эзотерикой больше минусов, чем плюсов, считает Елена Майер:
При увлечении эзотерикой главное — не зайти слишком далеко, с долей критичности рассматривать предсказания и не соглашаться на предложения инфоцыган и мошенников.
Популяризация эзотерики, по мнению психолога Ксении Савельевой, отражает стремление людей найти простые способы справиться с тревогой и неуверенностью.
Но истинные причины наших проблем часто лежат внутри нас. Работая над собой и своими отношениями, мы можем добиться реальных изменений и улучшить качество жизни.
С ней соглашается и эксперт Елена Майер:
«Будущее создают не те, кто его предсказывает, а те, кто действует. Предсказатели, гадалки, астрологи — это ловушка. Они дают ощущение контроля, но на самом деле отбирают его. Если вы хотите изменить жизнь, перестаньте искать знаки судьбы — начните создавать их сами. Ваша судьба не в картах таро, не в числе рождения, не в положении планет. Она в ваших руках».