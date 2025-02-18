Почему россияне верят в эзотерику и почему это опасно — объясняют эксперты

Человеку необходимо во что-то верить — в религию, в науку, в сверхъестественные силы. Когда человек говорит вам, что не верит в бога или в экстрасенсов, это не значит, что он не подвержен мистическому мышлению. Ведь всем известны случаи, когда студент берет на экзамен «счастливую ручку», а спортсмен выступает в «счастливых кедах».