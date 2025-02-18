Доставка пиццы и шаурмы в Уфе оказалась вне закона

Posted 18 февраля, 05:47
Published 18 февраля, 05:47
Modified 18 февраля, 10:18
Updated 18 февраля, 10:18
Между тем ИП и юрлица, которые продают животную продукцию, обязаны быть зарегистрированы в системе «ВетИС». Курьерские фирмы закупали продукцию у десяти компаний без такой регистрации. Среди последних, к примеру, были компании «Точка Вкуса», «Гирос», «Не дешёвая шаурма», «Кафе Ихлас» и другие.
Специалисты отмечают, что без документов нельзя выяснить, откуда взялись продукты, из которых готовят блюда, и получается, что люди потребляют готовую продукцию из сырья с неизвестным прошлым. Такое положение дел не может гарантировать её безопасность.
По фактам нарушения предприниматели получили предостережения.