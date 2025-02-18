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Posted 18 февраля, 05:47

Published 18 февраля, 05:47

Modified 18 февраля, 10:18

Updated 18 февраля, 10:18

Доставка пиццы и шаурмы в Уфе оказалась вне закона

Доставка пиццы и шаурмы в Уфе оказалась вне закона

18 февраля 2025, 05:47
Фото: mkset.ru. Доставка пиццы и шаурмы в Уфе оказалась вне закона

В Уфе нашли пиццу и шаурму из сомнительных продуктов

Некоторые фирмы по доставке продуктов в Башкирии закупали блюда у компаний общепита, у которых отсутствует необходимая документальная регистрация на сырьё, сообщает региональный Россельхознадзор во вторник, 18 февраля.

Между тем ИП и юрлица, которые продают животную продукцию, обязаны быть зарегистрированы в системе «ВетИС». Курьерские фирмы закупали продукцию у десяти компаний без такой регистрации. Среди последних, к примеру, были компании «Точка Вкуса», «Гирос», «Не дешёвая шаурма», «Кафе Ихлас» и другие.

Специалисты отмечают, что без документов нельзя выяснить, откуда взялись продукты, из которых готовят блюда, и получается, что люди потребляют готовую продукцию из сырья с неизвестным прошлым. Такое положение дел не может гарантировать её безопасность.

По фактам нарушения предприниматели получили предостережения.

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Ранее сообщалось, что башкирская столица лишится ещё одной шаурмечной.

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