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Posted 18 февраля, 05:02

Published 18 февраля, 05:02

Modified 18 февраля, 10:22

Updated 18 февраля, 10:22

Пенсионерка покалечила мужа одним ударом

Пенсионерка покалечила мужа одним ударом

18 февраля 2025, 05:02
Фото: 1MI.
Белоречанка в возрасте 63 лет покалечила мужа ножницами — её ждёт суд, сообщает МВД Башкирии во вторник, 18 февраля.

В ноябре 2024 года женщина сама пришла в полицию и сообщила, что во время домашней ссоры с супругом покалечила его ножницами. Она рассказала, как всё случилось.

После устной перепалки мужчина быстро подошёл к своей жене, в руках которой были ножницы для отрезания бирок от одежды. Пенсионерка испугалась столь быстрого подхода мужчины и воткнула их ему в грудь. Прибывшие медики отвезли 67-летнего супруга в больницу, а женщина направилась к правоохранителям с повинной.

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У пенсионера зафиксировали проникающее ранение груди, что означает причинение тяжкого вреда здоровью. Женщина стала фигуранткой уголовного дела, она полностью во всём созналась.

Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что во время хоккейного матча среди подростков мать одного из них напала на тренера в Салавате.

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