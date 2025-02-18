Пенсионерка покалечила мужа одним ударом

Posted 18 февраля, 05:02
Published 18 февраля, 05:02
Modified 18 февраля, 10:22
Updated 18 февраля, 10:22
В ноябре 2024 года женщина сама пришла в полицию и сообщила, что во время домашней ссоры с супругом покалечила его ножницами. Она рассказала, как всё случилось.
После устной перепалки мужчина быстро подошёл к своей жене, в руках которой были ножницы для отрезания бирок от одежды. Пенсионерка испугалась столь быстрого подхода мужчины и воткнула их ему в грудь. Прибывшие медики отвезли 67-летнего супруга в больницу, а женщина направилась к правоохранителям с повинной.
У пенсионера зафиксировали проникающее ранение груди, что означает причинение тяжкого вреда здоровью. Женщина стала фигуранткой уголовного дела, она полностью во всём созналась.
Дело направлено в суд.
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