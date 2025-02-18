Пенсионерка покалечила мужа одним ударом

После устной перепалки мужчина быстро подошёл к своей жене, в руках которой были ножницы для отрезания бирок от одежды. Пенсионерка испугалась столь быстрого подхода мужчины и воткнула их ему в грудь. Прибывшие медики отвезли 67-летнего супруга в больницу, а женщина направилась к правоохранителям с повинной.