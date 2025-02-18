Около 250 проектов в сфере туризма стали доступны для малого и среднего бизнеса

Posted 18 февраля, 15:11
Published 18 февраля, 15:11
Modified 18 февраля, 15:11
Updated 18 февраля, 15:11
За шесть месяцев существования сервиса им воспользовались 38 регионов. Субъекты Федерации испытывают максимальную потребность в гостиницах, кемпингах и глэмпингах (86 проектов), а также многофункциональных зонах дорожного сервиса (41 объект).
С момента начала работы сервиса через него поступило более 100 заявок на строительство объектов инфраструктуры туризма от малого и среднего бизнеса. Порядка 40% из них на общую сумму вложений, превышающую 11 млрд рублей, КМСП и регионы приняли на комплексное сопровождение. Три проекта, оцениваемые в совокупности в 4,2 млрд рублей, уже структурированы и переданы в банковские организации. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что при помощи сервиса удалось создать специальную биржу, в которой аккумулирован спрос регионов РФ и предложения предпринимателей по реализации турпроектов. Каждый инвестпроект помогают структурировать эксперты КМСП при участии властей регионов. Таким образом, проекты получают финансирование банков и оптимальные площадки для реализации. «Каждому предпринимателю мы также предлагаем комплекс федеральных и региональных инструментов развития — более 70 финансовых и нефинансовых механизмов. Бизнес может сразу выбрать подходящие и подать на них заявки», — заявил глава КМСП.
В перечне работающих с сервисом «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» малых и средних предприятий есть столичная компания. Она специализируется на создании федеральной сети глэмпингов с объемом собственных инвестиций 100 млн рублей. Для реализации проекта требовались участки земли, которые удалось подобрать с помощью цифровой платформы МСП.РФ. По запрошенным параметрам КПСМ нашла и предложила компании свыше 50 вариантов в 10 субъектах Федерации. Сейчас инвестор уже готовит пакет документов по четырем участкам для заключения инвестсоглашения с Московской областью и оформления их без торгов.
Известно, что в 2024 году Корпорация МСП интегрировала сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» на цифровой платформе МСП.РФ. Благодаря ему компании МСП могут изучить данные о потребностях регионов в создании объектов туристической инфраструктуры и воспользоваться региональными и федеральными инструментами поддержки инвестиционных проектов с возможностью комплексного сопровождения, подав заявку на реализацию своего проекта в туристической сфере.