Около 250 проектов в сфере туризма стали доступны для малого и среднего бизнеса

В перечне работающих с сервисом «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» малых и средних предприятий есть столичная компания. Она специализируется на создании федеральной сети глэмпингов с объемом собственных инвестиций 100 млн рублей. Для реализации проекта требовались участки земли, которые удалось подобрать с помощью цифровой платформы МСП.РФ. По запрошенным параметрам КПСМ нашла и предложила компании свыше 50 вариантов в 10 субъектах Федерации. Сейчас инвестор уже готовит пакет документов по четырем участкам для заключения инвестсоглашения с Московской областью и оформления их без торгов.