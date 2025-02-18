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Posted 18 февраля, 11:16

Published 18 февраля, 11:16

Modified 18 февраля, 18:16

Updated 18 февраля, 18:16

Военком двух районов назначен в Башкирии

Новый военный комиссар назначен в Башкирии

18 февраля 2025, 11:16
Фото: Администрация Аскинского района.

Военком двух районов назначен в Башкирии

Военкомом по Аскинскому и Караидельскому району назначен 41-летний Азат Исмагилов, сообщает глава Аскинского района Динис Юсупов во вторник, 18 февраля.

Азат Исмагилов родился в Нефтекамске. После окончания военного училища занимал разные должности в войсковых частях в Таджикистане, а также Челябинской и Мурманской областях. Позже участвовал в военной операции в Сирии.

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В 2022-23 годах являлся начальником уфимской автомобильной школы ДОСААФ. В последние годы был помощником председателя республиканского отделения организации.

Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил о назначении двух чиновников в Башкирии. Один из них возглавил район региона, а второй — район его столицы. До этого сообщалось о назначении главы регионального Минтранса.

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