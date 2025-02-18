Новый военный комиссар назначен в Башкирии

Posted 18 февраля, 11:16
Published 18 февраля, 11:16
Modified 18 февраля, 18:16
Updated 18 февраля, 18:16
Азат Исмагилов родился в Нефтекамске. После окончания военного училища занимал разные должности в войсковых частях в Таджикистане, а также Челябинской и Мурманской областях. Позже участвовал в военной операции в Сирии.
В 2022-23 годах являлся начальником уфимской автомобильной школы ДОСААФ. В последние годы был помощником председателя республиканского отделения организации.
Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил о назначении двух чиновников в Башкирии. Один из них возглавил район региона, а второй — район его столицы. До этого сообщалось о назначении главы регионального Минтранса.