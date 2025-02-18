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Posted 18 февраля, 12:32

Published 18 февраля, 12:32

Modified 18 февраля, 12:55

Updated 18 февраля, 12:55

В Башкирии закрыли на карантин школы

Новый грипп косит уфимцев

18 февраля 2025, 12:32
Фото: 1MI.

В Башкирии закрыли на карантин школы

По всей Башкирии снова растет заболеваемость простудой, и виной тому — коварный грипп, который решил вернуться второй волной, сообщает во вторник, 18 февраля, Роспотребнадзор РБ.

За неделю в регионе зафиксирован рост заболеваемости респираторными инфекциями на 10,7%. Это значит, что более 26 тысяч человек слегли с температурой и кашлем. Больше всего болеют дети — почти половина всех заболевших младше 14 лет.

По данным Роспотребнадзора, грипп сейчас составляет почти 60% всех респираторных вирусов. Сначала «рулил» грипп А (H1N1), тот самый, а теперь ему на смену приходит грипп B. Что это значит? Врачи говорят, что это обычное явление.

— Как правило, это свидетельство того, что идёт небольшая вторая волна. «Хвост» эпидподъёма всегда из гриппа B, — поясняют специалисты.
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Хорошая новость в том, что грипп B не страшнее других вирусов. Плохая — он тоже может вызывать осложнения, такие как бронхит и пневмония. Поэтому, если почувствовали себя плохо, лучше обратиться к врачу.

Из-за роста заболеваемости в Башкирии уже закрыты на карантин две школы и один детский сад. Кроме того, частично приостановлена работа 24 классов в 14 школах и 24 групп в 9 детских садах.

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Как ранее сообщал Mkset, медики рассказали о правильной диете для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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