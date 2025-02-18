Новым семьям раздают деньги в Башкирии

Posted 18 февраля, 09:21
Published 18 февраля, 09:21
Modified 18 февраля, 09:26
Updated 18 февраля, 09:26
Если вы усыновили ребенка, стали опекуном или приемным родителем, то вам положена единовременная выплата. В 2025 году уже 781 семья в Башкирии воспользовалась этой возможностью. Разберемся, кто имеет право на эти деньги и сколько можно получить.
На выплату могут рассчитывать:
Главное условие — вы должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Стоит отметить, что если вы приняли в семью сразу нескольких детей, пособие выплатят на каждого.
Размер выплаты каждый год немного увеличивается. С 1 февраля 2025 года в Башкирии вы получите:
— 30 982,97 рублей на каждого ребенка (с учетом районного коэффициента)
— 236 735,10 рублей на каждого ребенка, если вы взяли на воспитание:
Подать заявление на выплату нужно успеть в течение 6 месяцев после решения суда об усыновлении, установления опеки или заключения договора о приемной семье. Сделать это можно несколькими способами:
Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии смогут получить увеличенные выплаты по больничным и декретным отпускам благодаря росту максимальных и минимальных сумм пособий.