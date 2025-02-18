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Posted 18 февраля, 09:21

Published 18 февраля, 09:21

Modified 18 февраля, 09:26

Updated 18 февраля, 09:26

Новым семьям раздают деньги в Башкирии

Новым семьям раздают деньги в Башкирии

18 февраля 2025, 09:21
Фото: 1MI.
Более 780 семей в Башкирии, принявших детей в семью, получили приятную финансовую поддержку от государства, сообщает во вторник, 18 февраля, Социальный Фонд России по РБ.

Если вы усыновили ребенка, стали опекуном или приемным родителем, то вам положена единовременная выплата. В 2025 году уже 781 семья в Башкирии воспользовалась этой возможностью. Разберемся, кто имеет право на эти деньги и сколько можно получить.

Кто может претендовать?

На выплату могут рассчитывать:

  • Усыновители
  • Опекуны или попечители
  • Приемные родители

Главное условие — вы должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Стоит отметить, что если вы приняли в семью сразу нескольких детей, пособие выплатят на каждого.

Сколько положено?

Размер выплаты каждый год немного увеличивается. С 1 февраля 2025 года в Башкирии вы получите:

— 30 982,97 рублей на каждого ребенка (с учетом районного коэффициента)

— 236 735,10 рублей на каждого ребенка, если вы взяли на воспитание:

  • Ребенка с инвалидностью
  • Ребенка старше 7 лет
  • Двух или более детей, которые являются братьями и сестрами

Куда обращаться за деньгами?

Подать заявление на выплату нужно успеть в течение 6 месяцев после решения суда об усыновлении, установления опеки или заключения договора о приемной семье. Сделать это можно несколькими способами:

  • В клиентской службе Социального фонда России по РБ
  • В МФЦ («Мои Документы»)
  • Через портал Госуслуг (если вы зарегистрированы).
Башкирские больничные стали щедрее
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии смогут получить увеличенные выплаты по больничным и декретным отпускам благодаря росту максимальных и минимальных сумм пособий.

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