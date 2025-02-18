Необъяснимое творится с квартирами в Уфе

Posted 18 февраля, 14:04
Published 18 февраля, 14:04
Modified 18 февраля, 18:06
Updated 18 февраля, 18:06
Так, в столице Башкирии приобрести квартиры в строящихся домах будет сильно дороже, несмотря на все риски для покупателей, которые должны поверить обещаниям девелопера сдать жилплощадь в эксплуатацию в срок.
Разрыв в цене «квадрата» между «вторичкой» и строящимся жильём в Уфе составляет 41,1%. Этот показатель — один из самых высоких среди российских регионов, хотя он и более чем в два раза уступает «достижениям» лидера антирейтинга — Астрахани (87,8%).
Ситуации, где квартиры на вторичном рынке были бы дешевле строящихся хотя бы менее чем на 10%, наблюдаются в крайне малом числе городов — их всего семь. Это Магнитогорск, Ставрополь, Калининград, Симферополь, Волжский, Саратов и Курск.