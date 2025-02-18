Необъяснимое творится с квартирами в Уфе

Ситуации, где квартиры на вторичном рынке были бы дешевле строящихся хотя бы менее чем на 10%, наблюдаются в крайне малом числе городов — их всего семь. Это Магнитогорск, Ставрополь, Калининград, Симферополь, Волжский, Саратов и Курск.