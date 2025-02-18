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Posted 18 февраля, 14:04

Published 18 февраля, 14:04

Modified 18 февраля, 18:06

Updated 18 февраля, 18:06

Строящееся жильё стало дороже готового в Уфе

Необъяснимое творится с квартирами в Уфе

18 февраля 2025, 14:04
Фото: 1MI.

Строящееся жильё стало дороже готового в Уфе

Аналитики наблюдают огромный разрыв в стоимости возводящихся новостроек и «вторички» не в пользу последних, сообщили Mkset в пресс-службе сервиса «Мир квартир» во вторник, 18 февраля.

Так, в столице Башкирии приобрести квартиры в строящихся домах будет сильно дороже, несмотря на все риски для покупателей, которые должны поверить обещаниям девелопера сдать жилплощадь в эксплуатацию в срок.

Разрыв в цене «квадрата» между «вторичкой» и строящимся жильём в Уфе составляет 41,1%. Этот показатель — один из самых высоких среди российских регионов, хотя он и более чем в два раза уступает «достижениям» лидера антирейтинга — Астрахани (87,8%).

Ситуации, где квартиры на вторичном рынке были бы дешевле строящихся хотя бы менее чем на 10%, наблюдаются в крайне малом числе городов — их всего семь. Это Магнитогорск, Ставрополь, Калининград, Симферополь, Волжский, Саратов и Курск.

Поднять нельзя понизить: новые цены на жильё в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии утвердили новые средние цены на жильё в регионе.

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