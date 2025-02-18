Напавший на школьниц уфимец избил полицейского

Как отчитались правоохранители, преступник был найден. Выяснилось, что в момент совершения преступления он был пьян. Уточнённая версия случившегося от следователей выглядит так: неадекват заметил выходящую из квартиры девушку и толкнул её, после чего вломился в квартиру. Когда его пытались выгнать, тот стал бить детей. В конце концов, из-за прибежавших на крики соседей тому пришлось ретироваться.