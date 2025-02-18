Напавший на школьниц уфимец избил полицейского

Posted 18 февраля, 15:58
Published 18 февраля, 15:58
Modified 18 февраля, 17:51
Updated 18 февраля, 17:51
Напомним, инцидент случился в одном из домов по улице Зорге в Уфе в понедельник, 17 февраля. Неизвестный мужчина с невыясненными мотивами напал в подъезде на трёх школьниц. В результате две девушки получили разные травмы, сам злоумышленник скрылся с места преступления.
Как отчитались правоохранители, преступник был найден. Выяснилось, что в момент совершения преступления он был пьян. Уточнённая версия случившегося от следователей выглядит так: неадекват заметил выходящую из квартиры девушку и толкнул её, после чего вломился в квартиру. Когда его пытались выгнать, тот стал бить детей. В конце концов, из-за прибежавших на крики соседей тому пришлось ретироваться.
Личность преступника вскоре удалось установить. При задержании он стал оказываться сопротивление и сцепился с сотрудником полиции. Теперь к изначальному обвинению — нарушение неприкосновенности жилища и хулиганство — добавилось ещё и применение насилия против стража порядка.
Уфимца задержали. Суд вскоре выберет ему меру пресечения. Впрочем, крайне маловероятно, что с таким «послужным списком» злоумышленнику уготовят что-либо, кроме заточения в СИЗО.