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Posted 18 февраля, 15:58

Published 18 февраля, 15:58

Modified 18 февраля, 17:51

Updated 18 февраля, 17:51

В Уфе нашли напавшего на школьниц

Напавший на школьниц уфимец избил полицейского

18 февраля 2025, 15:58
Фото: 1MI.

В Уфе нашли напавшего на школьниц

Мужчина, избивший компанию несовершеннолетних девушек, заработал себе ещё больше тяжких статей, сообщили в Следственном комитете Башкортостана во вторник, 18 февраля.

Напомним, инцидент случился в одном из домов по улице Зорге в Уфе в понедельник, 17 февраля. Неизвестный мужчина с невыясненными мотивами напал в подъезде на трёх школьниц. В результате две девушки получили разные травмы, сам злоумышленник скрылся с места преступления.

В Уфе напали на школьниц
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Как отчитались правоохранители, преступник был найден. Выяснилось, что в момент совершения преступления он был пьян. Уточнённая версия случившегося от следователей выглядит так: неадекват заметил выходящую из квартиры девушку и толкнул её, после чего вломился в квартиру. Когда его пытались выгнать, тот стал бить детей. В конце концов, из-за прибежавших на крики соседей тому пришлось ретироваться.

Личность преступника вскоре удалось установить. При задержании он стал оказываться сопротивление и сцепился с сотрудником полиции. Теперь к изначальному обвинению — нарушение неприкосновенности жилища и хулиганство — добавилось ещё и применение насилия против стража порядка.

Уфимца задержали. Суд вскоре выберет ему меру пресечения. Впрочем, крайне маловероятно, что с таким «послужным списком» злоумышленнику уготовят что-либо, кроме заточения в СИЗО.

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