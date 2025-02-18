На трассах в Башкирии будут молиться

Что это значит для обычного водителя? Представьте себе место, где есть все необходимое для комфортного путешествия: заправка, уютное кафе, гостиница, чистые туалеты, магазин с полезными мелочами, детская площадка, автосервис и даже специальная комната для молитвы. Такие комплексы планируют построить в первую очередь на федеральных трассах. Чтобы воплотить эту задумку в жизнь, власти активно привлекают инвесторов. Для бизнеса в Башкирии созданы выгодные условия: субсидии на строительство, земля без торгов и налоговые льготы.