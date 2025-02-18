На трассах в Башкирии будут молиться

Posted 18 февраля, 11:20
Published 18 февраля, 11:20
Modified 18 февраля, 18:15
Updated 18 февраля, 18:15
Власти Башкирии запускают новый проект по развитию придорожного сервиса на ближайшие пять лет. Идея в том, чтобы вместо привычных кафе и заправок с минимальным набором услуг вдоль дорог появились настоящие многофункциональные комплексы.
Что это значит для обычного водителя? Представьте себе место, где есть все необходимое для комфортного путешествия: заправка, уютное кафе, гостиница, чистые туалеты, магазин с полезными мелочами, детская площадка, автосервис и даже специальная комната для молитвы. Такие комплексы планируют построить в первую очередь на федеральных трассах. Чтобы воплотить эту задумку в жизнь, власти активно привлекают инвесторов. Для бизнеса в Башкирии созданы выгодные условия: субсидии на строительство, земля без торгов и налоговые льготы.
Как ранее сообщал Mkset, в Абзелиловском районе региона появится новый туристический объект — глэмпинговый комплекс.