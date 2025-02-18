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Posted 18 февраля, 03:52

Published 18 февраля, 03:52

Modified 18 февраля, 10:29

Updated 18 февраля, 10:29

Мужчин запретили пускать на роды в Уфе

Мужчин не пустят на роды в Уфе

18 февраля 2025, 03:52
Фото: 1MI.

Мужчин запретили пускать на роды в Уфе

В Перинатальном центре в Уфе временно приостановлены партнерские роды, сообщает пресс-служба медучреждения во вторник, 18 февраля.

Процедура партнерских родов прекращена в популярном среди уфимцев учреждении с 17 февраля из-за роста заболеваемости ОРВИ.

— Может к марту все будет хорошо, — надеется Аврора В.
— Здравствуйте! На какой период пока? В начале марта есть вероятность, что можно будет на роды с партнёром? Очень надеюсь, — написала Лера С.

На это Лере С. сотрудники центре ответили, что о снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Богиня родилась в Башкирии
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Суть партнёрских родов заключается в том, что помимо медиков в родильном зале находится близкий роженицы. Чаще всего — это муж.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан родила 14-летняя школьница.

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