Мужчин не пустят на роды в Уфе

Posted 18 февраля, 03:52
Published 18 февраля, 03:52
Modified 18 февраля, 10:29
Updated 18 февраля, 10:29
Процедура партнерских родов прекращена в популярном среди уфимцев учреждении с 17 февраля из-за роста заболеваемости ОРВИ.
— Может к марту все будет хорошо, — надеется Аврора В.
— Здравствуйте! На какой период пока? В начале марта есть вероятность, что можно будет на роды с партнёром? Очень надеюсь, — написала Лера С.
На это Лере С. сотрудники центре ответили, что о снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
Суть партнёрских родов заключается в том, что помимо медиков в родильном зале находится близкий роженицы. Чаще всего — это муж.
Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан родила 14-летняя школьница.