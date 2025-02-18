Мост на курорт обновят в Башкирии

Сейчас уже завершён монтаж балок пролетного строения, установлено пять конструкций. Вскоре подрядчик начнёт обустройство бетонного слоя на них. Далее на объекте появятся тротуары, ограждения, а также будут обновлены подходы к мосту. Завершение комплекса работ произойдет не ранее 2026 года.