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Posted 18 февраля, 06:08

Published 18 февраля, 06:08

Modified 18 февраля, 10:28

Updated 18 февраля, 10:28

В Башкирии реконструируют важный мост

Мост на курорт обновят в Башкирии

18 февраля 2025, 06:08
Фото: Правительство Башкирии.

В Башкирии реконструируют важный мост

Мост на дороге Толбазы — Красноусольский через реку Узян будет обновлён в 2026 году, сообщает правительство Башкирии во вторник, 18 февраля.

Сейчас уже завершён монтаж балок пролетного строения, установлено пять конструкций. Вскоре подрядчик начнёт обустройство бетонного слоя на них. Далее на объекте появятся тротуары, ограждения, а также будут обновлены подходы к мосту. Завершение комплекса работ произойдет не ранее 2026 года.

Другой подход: в Башкирии решили построить новый мост вместо ремонта старого
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Чтобы работа велась без помех, движение по мосту ограничили, но для удобства была обустроена временная дорога для объезда со светофором.

Отметим, что вышеуказанная дорога пользуется популярностью у туристов, так как ведёт к селу Красноусольский с одноимённым санаторием.

Ранее сообщалось, о строительстве двух новых мостов в башкирской столице.

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