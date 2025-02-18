Мост на курорт обновят в Башкирии

Posted 18 февраля, 06:08
Published 18 февраля, 06:08
Modified 18 февраля, 10:28
Updated 18 февраля, 10:28
Сейчас уже завершён монтаж балок пролетного строения, установлено пять конструкций. Вскоре подрядчик начнёт обустройство бетонного слоя на них. Далее на объекте появятся тротуары, ограждения, а также будут обновлены подходы к мосту. Завершение комплекса работ произойдет не ранее 2026 года.
Чтобы работа велась без помех, движение по мосту ограничили, но для удобства была обустроена временная дорога для объезда со светофором.
Отметим, что вышеуказанная дорога пользуется популярностью у туристов, так как ведёт к селу Красноусольский с одноимённым санаторием.
Ранее сообщалось, о строительстве двух новых мостов в башкирской столице.