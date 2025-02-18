McDonald's может вернуться: нужен ли он в Уфе

Эксперты отмечают, что сроки возвращение бренда в нашу страну и, в том числе, в Уфу, зависят от лояльности корпорации к американскому президенту Дональду Трампу. Тот, в свою очередь, пытается наладить отношения с Россией. Например, сегодня в Саудовской Аравии стартовали переговоры двух делегаций.