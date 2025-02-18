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Posted 18 февраля, 08:36

Published 18 февраля, 08:36

Modified 19 февраля, 14:03

Updated 19 февраля, 14:03

Уфимцы высказались о возможном возвращении McDonald's

McDonald's может вернуться: нужен ли он в Уфе

18 февраля 2025, 08:36
Фото: mkset.ru.

Уфимцы высказались о возможном возвращении McDonald's

Возвращение McDonald's в Россию может произойти до конца 2025 года, предрекают некоторые эксперты во вторник, 18 февраля.

McDonald's, как и многие другие западные бренды, ушёл из РФ с началом спецоперации, в 2022 году. Взамен на российском рынке общепита появилась сеть «Вкусно — и точка», рестораны которой в народе продолжают называть «Маком» или «Макдаком».

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По данным портала 2ГИС, в столице Башкирии расположены 18 ресторанов «Вкусно — и точка», подавляющее большинство которых открылись на месте прежних «Макдональдсов». Меню при этом в них особенно не поменялось. Исключением стали названия многих блюд.

Самым известным ресторанам сети в Уфе был «Мак», теперь «Вкусно — и тока» на Гостином дворе. Также большой популярностью пользуются общепиты в Сипайлово и на МВД — в Зелёной роще.

— Скучаю по «Маку», хотя во «Вкусно — и точка» всё то же самое, по сути. Разве что, картошка фри стала гораздо хуже, да и цены растут. Хотя, они везде по-моему растут, — написал в городском паблике Артём К.
— Повыпендирвались и обратно просятся. Теперь если решат вернуться, то ждём обратную замену со «Вкусно — и точка»? Непонятно. Или другие рестики начнут открывать. А может вообще передумают, — написала Алина Г.
— Уже так привыкли ко «Вкусно — и точка», что хоть вернётся «Макдак», хоть нет — без разницы, — пишет Мария Л.
McDonald's или "Вкусно - и точка"?
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Эксперты отмечают, что сроки возвращение бренда в нашу страну и, в том числе, в Уфу, зависят от лояльности корпорации к американскому президенту Дональду Трампу. Тот, в свою очередь, пытается наладить отношения с Россией. Например, сегодня в Саудовской Аравии стартовали переговоры двух делегаций.

Ранее сообщалось о возможном возвращении брендов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius в нашу страну.

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