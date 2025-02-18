McDonald's может вернуться: нужен ли он в Уфе

Posted 18 февраля, 08:36
Published 18 февраля, 08:36
Modified 19 февраля, 14:03
Updated 19 февраля, 14:03
McDonald's, как и многие другие западные бренды, ушёл из РФ с началом спецоперации, в 2022 году. Взамен на российском рынке общепита появилась сеть «Вкусно — и точка», рестораны которой в народе продолжают называть «Маком» или «Макдаком».
По данным портала 2ГИС, в столице Башкирии расположены 18 ресторанов «Вкусно — и точка», подавляющее большинство которых открылись на месте прежних «Макдональдсов». Меню при этом в них особенно не поменялось. Исключением стали названия многих блюд.
Самым известным ресторанам сети в Уфе был «Мак», теперь «Вкусно — и тока» на Гостином дворе. Также большой популярностью пользуются общепиты в Сипайлово и на МВД — в Зелёной роще.
— Скучаю по «Маку», хотя во «Вкусно — и точка» всё то же самое, по сути. Разве что, картошка фри стала гораздо хуже, да и цены растут. Хотя, они везде по-моему растут, — написал в городском паблике Артём К.
— Повыпендирвались и обратно просятся. Теперь если решат вернуться, то ждём обратную замену со «Вкусно — и точка»? Непонятно. Или другие рестики начнут открывать. А может вообще передумают, — написала Алина Г.
— Уже так привыкли ко «Вкусно — и точка», что хоть вернётся «Макдак», хоть нет — без разницы, — пишет Мария Л.
Эксперты отмечают, что сроки возвращение бренда в нашу страну и, в том числе, в Уфу, зависят от лояльности корпорации к американскому президенту Дональду Трампу. Тот, в свою очередь, пытается наладить отношения с Россией. Например, сегодня в Саудовской Аравии стартовали переговоры двух делегаций.
Ранее сообщалось о возможном возвращении брендов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius в нашу страну.