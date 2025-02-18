Легендарный башкирский батыр скончался в Татарстане

Батыр родился в Башкортостане, однако в молодости переехал в Татарстан. С 14 лет занимался национальной борьбой кореш. Стал абсолютным батыром России и пятикратным абсолютным батыром Башкортостана. В его карьере было немало и других побед на престижных турнирах.