mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 17:45

Published 18 февраля, 17:45

Modified 18 февраля, 18:33

Updated 18 февраля, 18:33

Скончался Фарит Шарипов из Башкирии

Легендарный башкирский батыр скончался в Татарстане

18 февраля 2025, 17:45
Фото: chelny-izvest.ru.

Скончался Фарит Шарипов из Башкирии

СМИ во вторник, 18 февраля, сообщают об уходе из жизни знаменитого силача Фарита Шарипова.

Свою кончину на 70-м году жизни борец встретил в Набережных Челнах. Утверждается, что Шарипову стало плохо во время прогулки. Точная причина смерти прославленного борца не сообщается. Не исключено, что у легенды национальной борьбы были хронические заболевания.

Батыр родился в Башкортостане, однако в молодости переехал в Татарстан. С 14 лет занимался национальной борьбой кореш. Стал абсолютным батыром России и пятикратным абсолютным батыром Башкортостана. В его карьере было немало и других побед на престижных турнирах.

На похоронах режиссера в Уфе ввели дресс-код
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о внезапной кончине известного в Уфе режиссёра Марии Никериной.

Читайте также:
Банк построит легкоатлетический манеж в УфеПоднять нельзя понизить: новые цены на жильё в БашкирииУфимские сугробы выросли на 63 см
#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Татарстан#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Некролог#Батыр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика