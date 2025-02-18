Легендарный башкирский батыр скончался в Татарстане

Posted 18 февраля, 17:45
Published 18 февраля, 17:45
Modified 18 февраля, 18:33
Updated 18 февраля, 18:33
Свою кончину на 70-м году жизни борец встретил в Набережных Челнах. Утверждается, что Шарипову стало плохо во время прогулки. Точная причина смерти прославленного борца не сообщается. Не исключено, что у легенды национальной борьбы были хронические заболевания.
Батыр родился в Башкортостане, однако в молодости переехал в Татарстан. С 14 лет занимался национальной борьбой кореш. Стал абсолютным батыром России и пятикратным абсолютным батыром Башкортостана. В его карьере было немало и других побед на престижных турнирах.