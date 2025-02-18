mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 17:47

Published 18 февраля, 17:47

Modified 18 февраля, 18:28

Updated 18 февраля, 18:28

Певица Гузель Уразова госпитализирована в Уфе

Легенда башкирской сцены попала в больницу

18 февраля 2025, 17:47
Фото: t.me/guzelurazova.

Певица Гузель Уразова госпитализирована в Уфе

Артистка Гузель Уразова сообщила поклонникам о своём ухудшившемся состоянии во вторник, 18 февраля.

У себя в соцсетях певица выложила кадры, на которых муж навещает её в больнице, пока та лежит в палате под капельницей. О своём недуге, между тем, Уразова не распространяется.

Певица также сообщила, что по понятным причинам ближайшие её концерты в Балтачевском районе Республики Башкортостан будут перенесены. Уразова поблагодарила поклонников, желавших посетить мероприятия, за понимание. С ними она обязательно встретится, но только когда позволит самочувствие.

В Башкирии подросток вернулся к жизни после падения с высоты
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о том, как уфимские врачи помогли восстановиться 17-летнему подростку с тяжелейшими травмами после запуска салюта на старый Новый год.

Читайте также:
Рома Букин, «Шесть кадров» и «плохая девочка» из нулевых: кто приедет в Уфу в февралеГимн лошади напишут в БашкирииМисс Вселенная приедет в Уфу
#Общество#Культура#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Больница#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Музыка#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Врачи#Травмы#Белебей#Мелеуз#Янаул#Балтачевский район#Республика Башкортостан#Концерты#Гузель Уразова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика