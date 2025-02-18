Легенда башкирской сцены попала в больницу

Posted 18 февраля, 17:47
Published 18 февраля, 17:47
Modified 18 февраля, 18:28
Updated 18 февраля, 18:28
У себя в соцсетях певица выложила кадры, на которых муж навещает её в больнице, пока та лежит в палате под капельницей. О своём недуге, между тем, Уразова не распространяется.
Певица также сообщила, что по понятным причинам ближайшие её концерты в Балтачевском районе Республики Башкортостан будут перенесены. Уразова поблагодарила поклонников, желавших посетить мероприятия, за понимание. С ними она обязательно встретится, но только когда позволит самочувствие.
Ранее Mkset рассказывал о том, как уфимские врачи помогли восстановиться 17-летнему подростку с тяжелейшими травмами после запуска салюта на старый Новый год.