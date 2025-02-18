Лайфхаки для дома, которые экономят нервы, деньги и время

Posted 18 февраля, 10:46
Published 18 февраля, 10:46
Modified 18 февраля, 10:48
Updated 18 февраля, 10:48
Каждая хозяйка знает, что именно из мелочей складывается уют в доме. Но, как часто бывает, одна забытая деталь может создать массу неудобств. Например, запах из мусорного ведра, который не исчезает даже после замены пакета, или вечно убегающая пена при варке супа. Советы, которые собраны ниже, помогут не только избавиться от подобных проблем, но и улучшить качество жизни, сэкономив время и нервы.
Даже самый прочный пакет не защитит ведро от неприятного запаха. Простое решение: положите на дно бумажное полотенце, смоченное уксусом или содой. Меняйте его раз в неделю — и никакого амбре.
Устав бороться с выкипающей пеной? Достаточно положить деревянную ложку поперёк кастрюли. Благодаря этому нехитрому трюку пена оседает, не переливаясь через край.
Ячейки в дверце холодильника — не лучшее место для хранения яиц. Это самое тёплое место, где из-за частых перепадов температуры они портятся быстрее. Лучше разместить контейнер с яйцами на средней полке.
Если из холодильника доносятся неприятные запахи, положите в уголок несколько таблеток активированного угля. Этот натуральный сорбент отлично впитывает ароматы, оставляя только свежесть.
Любимая одежда покрылась катышками? Возьмите бритвенный станок и аккуратно проведите по ткани. Это быстро и безопасно обновит её внешний вид.
Небольшие складки или заломы на одежде легко убрать феном. Направьте тёплый воздух на проблемное место, и ткань разгладится. Особенно удобно использовать этот метод на воротниках и манжетах.
Металлическая ложка, опущенная в горячий суп, ускоряет процесс охлаждения в два раза. Ложка поглощает часть тепла и помогает жидкости быстрее остыть.
Ранее эксперты рассказали, как очистить духовку и сковородку за 5 минут, используя всего два ингредиента.