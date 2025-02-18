Лайфхаки для дома, которые экономят нервы, деньги и время

Каждая хозяйка знает, что именно из мелочей складывается уют в доме. Но, как часто бывает, одна забытая деталь может создать массу неудобств. Например, запах из мусорного ведра, который не исчезает даже после замены пакета, или вечно убегающая пена при варке супа. Советы, которые собраны ниже, помогут не только избавиться от подобных проблем, но и улучшить качество жизни, сэкономив время и нервы.