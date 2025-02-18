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Posted 18 февраля, 10:46

Published 18 февраля, 10:46

Modified 18 февраля, 10:48

Updated 18 февраля, 10:48

Лайфхаки для дома, которые экономят нервы, деньги и время

Лайфхаки для дома, которые экономят нервы, деньги и время

18 февраля 2025, 10:46
Фото: Изображение Midjourney. Лайфхаки для дома, которые экономят нервы, деньги и время
Бытовые мелочи часто отнимают больше сил, чем хотелось бы. Как избавить дом от неприятного запаха, предотвратить «побег» супа из кастрюли или вернуть белизну кроссовкам? Домохозяйка и блогер Марина Жукова поделилась полезными хитростями, которые помогают справляться с повседневными задачами.

Каждая хозяйка знает, что именно из мелочей складывается уют в доме. Но, как часто бывает, одна забытая деталь может создать массу неудобств. Например, запах из мусорного ведра, который не исчезает даже после замены пакета, или вечно убегающая пена при варке супа. Советы, которые собраны ниже, помогут не только избавиться от подобных проблем, но и улучшить качество жизни, сэкономив время и нервы.

1. Запах в мусорном ведре исчезает навсегда

Даже самый прочный пакет не защитит ведро от неприятного запаха. Простое решение: положите на дно бумажное полотенце, смоченное уксусом или содой. Меняйте его раз в неделю — и никакого амбре.

2. Кастрюля больше не «убегает»

Устав бороться с выкипающей пеной? Достаточно положить деревянную ложку поперёк кастрюли. Благодаря этому нехитрому трюку пена оседает, не переливаясь через край.

3. Яйца в холодильнике хранятся дольше

Ячейки в дверце холодильника — не лучшее место для хранения яиц. Это самое тёплое место, где из-за частых перепадов температуры они портятся быстрее. Лучше разместить контейнер с яйцами на средней полке.

4. Активированный уголь для холодильника

Если из холодильника доносятся неприятные запахи, положите в уголок несколько таблеток активированного угля. Этот натуральный сорбент отлично впитывает ароматы, оставляя только свежесть.

Уголь для холодильника
Уголь для холодильника. Фото: Изображение Midjourney

5. Одежда без катышков

Любимая одежда покрылась катышками? Возьмите бритвенный станок и аккуратно проведите по ткани. Это быстро и безопасно обновит её внешний вид.

6. Фен помогает разгладить заломы

Небольшие складки или заломы на одежде легко убрать феном. Направьте тёплый воздух на проблемное место, и ткань разгладится. Особенно удобно использовать этот метод на воротниках и манжетах.

7. Как быстро остудить суп

Металлическая ложка, опущенная в горячий суп, ускоряет процесс охлаждения в два раза. Ложка поглощает часть тепла и помогает жидкости быстрее остыть.

Ещё несколько хитростей для дома

  • Царапины на мебели: Натрите повреждённое место ядром грецкого ореха. Масла ореха заполняют царапину, и она становится почти незаметной.
  • Швабра нового поколения: Многоразовые микрофибровые насадки крепятся к швабре резинками, легко стираются и экономят бюджет.
  • Белоснежные кроссовки: Смесь соды и перекиси водорода, нанесённая на поверхность обуви, возвращает ей первоначальную белизну.
  • Чистая посудомойка: Раз в месяц запускайте её пустой с чашкой уксуса — это убирает налёт и продлевает срок службы техники.
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