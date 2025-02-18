Курс доллара падает — когда всё станет дешевле

Снижение курса доллара США к российскому рублю стало одной из главных новостей середины февраля 2025 года. Помимо укрепления курса рубля к доллару на фоне заявлений Трампа о переговорах по завершению СВО и телефонного звонка Владимиру Путину в Кремль начали идти в рост и акции компаний из РФ. Такой позитивной динамики в отрасли финансов высокого полёта не было с осени 2024 года. В связи с этим у многих наших читателей в Уфе возник вопрос: если доллар дешевеет, то когда снизятся цены на услуги и товары в России. Возможность ответить на него мы дали экспертам мира финансов.