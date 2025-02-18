Курс доллара падает — когда всё станет дешевле

Posted 17 февраля, 21:01
Published 17 февраля, 21:01
Modified 17 февраля, 21:01
Updated 17 февраля, 21:01
Снижение курса доллара США к российскому рублю стало одной из главных новостей середины февраля 2025 года. Помимо укрепления курса рубля к доллару на фоне заявлений Трампа о переговорах по завершению СВО и телефонного звонка Владимиру Путину в Кремль начали идти в рост и акции компаний из РФ. Такой позитивной динамики в отрасли финансов высокого полёта не было с осени 2024 года. В связи с этим у многих наших читателей в Уфе возник вопрос: если доллар дешевеет, то когда снизятся цены на услуги и товары в России. Возможность ответить на него мы дали экспертам мира финансов.
Курс доллара на сегодня составляет ₽91,43. Однако курсы валют могут изменяться в течение дня, поэтому рекомендуется проверять актуальную информацию на официальных источниках или сайтах банков.
Курс доллара к рублю в последние полгода, после исключения торговых бирж России из международной системы, определяется Центральным банком. Курс доллара в России определяется на основе торгов на валютном рынке. Он может меняться в зависимости от экономических факторов, таких как состояние мировой экономики, цены на нефть, санкции и другие. Стоит заметить, что всего неделю назад курс доллара США в России составлял ₽96,78. Таким образом, российская валюта за указанный период укрепилась по отношению к доллару почти на 8%.
Директор по работе с клиентами сервиса «Платежка.ком» Михаил Платежкин считает, что рассчитывать на падение цен в России пока слишком рано — ситуация слишком быстро меняется. Тем более стоимость товаров и услуг не всегда находится в прямой корреляции с курсом рубля и доллара.
— Ожидать скорого снижения цен не стоит по следующим причинам.
- Во-первых, расходники на производство закупаются всегда с запасом на несколько месяцев вперёд. А так как они были закуплены ещё при высоком курсе рубля, пройдёт также несколько месяцев, пока они все будут израсходованы и себестоимость производства товаров можно будет снизить.
- Во-вторых, поставщики нередко работают по другому, более высокому курсу доллара. И пока непонятно, как этот курс отреагирует на снижение курса доллара внутри РФ.
- В-третьих, курс только-только снизился и также неясно, сможет ли доллар закрепиться на отметке +/- 90 ₽. Не исключено, что в ближайшие дни мы увидим откат курса к более высоким позициям.
Директор Центра изучения формирования гражданского общества Института инновационного развития Денис Зоммер предложил не проводить прямой пропорции между курсом доллара и рубля и ценами в магазинах.
— Граждане России давно привыкли: от снижения или увеличения курса доллара практически ничего в лучшую сторону не меняется. Скорее наоборот: если доллар растет, растут, как правило, и цены на предметы первой необходимости, продукты питания, промышленные и широкого потребления товары.
Однако, как это ни странно, у медали есть и обратная сторона. Даже при снижении курса доллара цены почему-то продолжают расти. Давайте попробуем разобраться, почему так происходит. На Западе, например, используют «индекс бигмака», чтобы определить, насколько доллар укрепился или ослаб по сравнению с другими валютами.
В нашей стране рост инфляции привыкли измерять не столько по отношению к валюте мирового гегемона, сколько по стоимости товаров повседневного спроса, таких как гречка или молоко. Однако с какого-то момента даже это перестало быть надежным индикатором, позволяющим оценить реальную покупательную способность населения.
Так, наши производители научились производить не один килограмм гречки, а 0,8, иногда даже 0,75. Аналогично и с молоком, где вместо 1 литра идет уже 0,9 или даже 0,75. Таким образом, продавцом или производителем создаётся благостная картина неизменности стоимости товара, которого по факту стало значительно меньше. Налицо — рост стоимости продуктовой корзины. При этом мы видим: стоимость продуктов не меняется, уменьшается их объем и вес.
Если говорить о влиянии курса валюты на рост цен, то наиболее ярко это проявляется на товарах промышленного назначения — технике, автомобилях и т. д. Особенно заметна ситуация с продукцией, закупаемой за рубежом или имеющей зарубежные детали в своей комплектации. Такие товары приобретаются за валюту, и их стоимость напрямую зависит от текущего курса.
В странах, где налажено долгосрочное торговое сотрудничество и существует возможность взаиморасчетов в национальных валютах (или в валюте страны-продавца), рост цен происходит не так стремительно. Ярким примером может служить продукция из КНР: китайские смартфоны, телевизоры и другая бытовая техника. Аналогичная ситуация наблюдается и с товарами стран Евразийского экономического союза, в первую очередь — Республики Беларусь.
Однако продукция из санкционных стран напротив имеет стабильно высокую стоимость. Это происходит независимо от использования инструментов параллельного импорта, которые лишь дополнительно увеличивают ее цену.
Однако это снижение цен, скорее всего, практически не затронет товары, входящие в продуктовую корзину. Их стоимость либо останется на прежнем уровне, либо будет временно заморожена. Исключением могут стать, например, бананы, ведь помимо «индекса бигмака» и «индекса гречки» существует еще и «индекс бананов». Килограмм бананов обычно оценивается примерно в 1 доллар, хотя сейчас их цена несколько выше.
Потому, рассуждая о курсе доллара и продуктовой корзины в нашей стране, стоит одновременно представлять гречку, молоко и банан.
Академик Международной академии организационных наук и член экспертного совета по экономической политике фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Сергей
Толкачев считает, что рубль укрепился за счет интереса иностранцев к нашей экономике, но это не может мгновенно сказаться на рядовом потребителя.
— Наблюдаемое сейчас заметное снижение курса доллара, видимо, связано с краткосрочными конъюнктурными тенденциями притока иностранного капитала на высокодоходный рынок государственных облигаций России после трех лет непрерывного оттока. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 января 2025 года составила 4,0%, тогда как на 1 января 2024 года — 6,2%. Сегодня российский рынок гособлигаций благодаря огромному спреду между ключевой ставкой ЦБ и инфляцией является самым привлекательным в мире. Наблюдаемые оптимистические настроения по конфликту в Украине способствуют возвращению иностранных инвесторов. Растущее предложение доллара гонит его курс вниз.
- острая конкурентная среда производителей внутри страны;
- доверие к валютной политике ЦБР или четкие ориентиры с его стороны относительно курсовой политики управляемого плавания.
Поскольку последнее отрицается ЦБР аж с 2014 года, когда политика таргетирования валютного курса была заменена на политику таргетирования инфляции, то импортеры не имеют никаких гарантий относительно внезапного повышения курса доллара в ближайшее время и не будут понижать свои текущие рублевые цены. Ведь при внезапном росте доллара полученные рублевые доходы не позволят закупить новые партии импортируемой продукции в том же объеме, не говоря уже про сопутствующие расходы по кредитам.
Иначе можно сделать такое предположение: надежда на снижение (наименьшее повышение) рублевых цен прямо пропорциональна степени конкурентности рынков и скорости оборота капитала. Чем выше конкуренция, тем скорее некоторые продавцы постараются за счет снижения цены увеличить объемы продаж. Чем выше скорость оборота капитала, тем выше вероятность того, что наши импортеры захотят рискнуть снижением рублевых цен в ожидании повышения курса доллара.