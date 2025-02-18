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Posted 18 февраля, 13:43

Published 18 февраля, 13:43

Modified 18 февраля, 18:08

Updated 18 февраля, 18:08

В Уфе потеплеет до 0°

Когда в Уфе потеплеет — синоптики удивили прогнозом

18 февраля 2025, 13:43
Фото: 1MI.

В Уфе потеплеет до 0°

Температура воздуха в столице Башкортостана начнёт стремиться к нулю, следует из прогноза погоды, изученного Mkset во вторник, 18 февраля.

Морозные показатели термометров, если верить данным «Яндекс Погоды», уфимцам придётся терпеть всю предпоследнюю неделю февраля.

Уже в День защитника Отечества столбики градусников поднимутся до -6°C… -4°C. После этого всю неделю средние показатели температуры воздуха будут стабильно повышаться. Так, уже 27 февраля потеплеет до -1°C, а 2 марта температура воздуха составит 0°C.

Согласно предварительным прогнозам, которые могут ещё измениться, в «плюс» Башкирия начнёт уходить только в середине марта.

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Ранее Mkset сообщал о том, что оперативные службы Республики Башкортостан начали готовиться к весеннему паводку.

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