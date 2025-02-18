Когда в Уфе потеплеет — синоптики удивили прогнозом

Уже в День защитника Отечества столбики градусников поднимутся до -6°C… -4°C. После этого всю неделю средние показатели температуры воздуха будут стабильно повышаться. Так, уже 27 февраля потеплеет до -1°C, а 2 марта температура воздуха составит 0°C.