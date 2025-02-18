Когда в Уфе потеплеет — синоптики удивили прогнозом

Posted 18 февраля, 13:43
Published 18 февраля, 13:43
Modified 18 февраля, 18:08
Updated 18 февраля, 18:08
Морозные показатели термометров, если верить данным «Яндекс Погоды», уфимцам придётся терпеть всю предпоследнюю неделю февраля.
Уже в День защитника Отечества столбики градусников поднимутся до -6°C… -4°C. После этого всю неделю средние показатели температуры воздуха будут стабильно повышаться. Так, уже 27 февраля потеплеет до -1°C, а 2 марта температура воздуха составит 0°C.
Согласно предварительным прогнозам, которые могут ещё измениться, в «плюс» Башкирия начнёт уходить только в середине марта.
Ранее Mkset сообщал о том, что оперативные службы Республики Башкортостан начали готовиться к весеннему паводку.