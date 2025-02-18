mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 04:07

Published 18 февраля, 04:07

Modified 18 февраля, 10:29

Updated 18 февраля, 10:29

Уфимцы замерзли на остановках

«Это зверство, а не норма»: уфимцы закоченели на остановках

18 февраля 2025, 04:07
Фото: Администрация Уфы.

Уфимцы замерзли на остановках

Уфимцам долго приходится ждать автобусов на морозе, пишут горожане в группе администрации башкирской столицы в Telegram во вторник, 18 февраля.
— В такой мороз стоять по 30-40 минут в ожидании автобуса — это зверство. Элементарно с хлебозавода до Инорса не доедешь. На 207-м маршруте спрашиваешь у водителей — во сколько последний проезжает мимо хлебзавода, но никто не знает, и пожимают плечами. Разве это норма? — написала пользовательница Эльмирочка.
«Полный абсурд»: уфимец предложил, как улучшить работу общественного транспорта
Узнать подробнее

В городских пабликах во «ВКонтакте» также можно заметить подобные жалобы. Например, Евгений К. отмечает, что в вечерний час-пик проблематично залезть в автобусы маршрутов №3 и №234, чтобы доехать до Зелёной рощи.

— Приходится стоять мерзнуть, потому что впихнуться в наглухо забитый салон нет никакой возможности, — пишет мужчина.

Также он отмечает, что если в час-пик автобусы есть, пусть и заполненные, а вот позже вечером транспортное соединение между центром и Зелёнкой вовсе отсутствует.

Ранее мы писали, что ближайшие дни в Республике Башкортостан будут непривычно морозными.

Читайте также:
Из-за ДТП в Уфе встал общественный транспортУфимским чиновникам нравится ездить на автобусахВ Уфе изменили два автобусных маршрута
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Пробки#Автобусы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Жалобы жителей#Зимние условия#Проблемы с транспортом
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика