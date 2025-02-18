«Это зверство, а не норма»: уфимцы закоченели на остановках

Posted 18 февраля, 04:07
Published 18 февраля, 04:07
Modified 18 февраля, 10:29
Updated 18 февраля, 10:29
— В такой мороз стоять по 30-40 минут в ожидании автобуса — это зверство. Элементарно с хлебозавода до Инорса не доедешь. На 207-м маршруте спрашиваешь у водителей — во сколько последний проезжает мимо хлебзавода, но никто не знает, и пожимают плечами. Разве это норма? — написала пользовательница Эльмирочка.
В городских пабликах во «ВКонтакте» также можно заметить подобные жалобы. Например, Евгений К. отмечает, что в вечерний час-пик проблематично залезть в автобусы маршрутов №3 и №234, чтобы доехать до Зелёной рощи.
— Приходится стоять мерзнуть, потому что впихнуться в наглухо забитый салон нет никакой возможности, — пишет мужчина.
Также он отмечает, что если в час-пик автобусы есть, пусть и заполненные, а вот позже вечером транспортное соединение между центром и Зелёнкой вовсе отсутствует.
Ранее мы писали, что ближайшие дни в Республике Башкортостан будут непривычно морозными.