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Posted 18 февраля, 12:47

Published 18 февраля, 12:47

Modified 18 февраля, 18:11

Updated 18 февраля, 18:11

Старинный особняк в Уфе получит госохрану

Элитный особняк в Уфе будут охранять за счёт государства

18 февраля 2025, 12:47
Фото: «Башкульнаследие».

Старинный особняк в Уфе получит госохрану

«Усадьба Поповых с воротами: 3-этажный дом» по улице Коммунистической, 49 в башкирской столице получит госохрану, следует из приказа Башкультнаследия во вторник, 18 февраля.

В декабре 2024 года данный особняк в центре города получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Теперь он получил государственную охрану. В связи с этим поручено направить вышеуказанный приказ в региональный Госкомюстиции для установленной регистрации.

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Отметим, что площадь здания, построенного в 60-е годы позапрошлого столетия, достигает 719 «квадратов». Особняком владела зажиточная семья Поповых. Сейчас в здании распложены кофейня, ресторан быстрого питания и цветочный магазин.

Ранее Mkset писал, что в центре Уфы за высоким забором притаился настоящий дворец. Кому он принадлежал, и кто владеет им сейчас, читайте в нашем материале.

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