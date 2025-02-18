Элитный особняк в Уфе будут охранять за счёт государства

Posted 18 февраля, 12:47
Published 18 февраля, 12:47
Modified 18 февраля, 18:11
Updated 18 февраля, 18:11
В декабре 2024 года данный особняк в центре города получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Теперь он получил государственную охрану. В связи с этим поручено направить вышеуказанный приказ в региональный Госкомюстиции для установленной регистрации.
Отметим, что площадь здания, построенного в 60-е годы позапрошлого столетия, достигает 719 «квадратов». Особняком владела зажиточная семья Поповых. Сейчас в здании распложены кофейня, ресторан быстрого питания и цветочный магазин.
Ранее Mkset писал, что в центре Уфы за высоким забором притаился настоящий дворец. Кому он принадлежал, и кто владеет им сейчас, читайте в нашем материале.