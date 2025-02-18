Эффективное средство для очистки слива: устраняет запахи и предотвращает засоры

Со временем канализационные трубы засоряются жировыми отложениями, остатками пищи и другими загрязнениями. Все это не только замедляет сток воды, но и становится источником неприятного запаха. В запущенных случаях может понадобиться помощь сантехника, что связано с дополнительными расходами и неудобствами.