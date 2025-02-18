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Posted 18 февраля, 15:51

Published 18 февраля, 15:51

Modified 18 февраля, 15:53

Updated 18 февраля, 15:53

Дорогая красная рыба с червями снята из продажи в «Перекрестке»

Дорогая красная рыба с червями снята из продажи в «Перекрестке»

18 февраля 2025, 15:51
Фото: mkset.ru.
Покупатели пожаловались на кишащие паразитами деликатесы во вторник, 18 февраля.

Торговая сеть «Перекресток» вывела из реализации партию рыбных деликатесов после жалобы на обнаружение в пачке червей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ритейлера. Как отметили в «Перекрестке», ранее подобных претензий от покупателей не поступало. Для внутренней проверки и оценки качества партии из оборота розничной торговли исключили подвергшуюся критики продукцию бренда «Люди любят».

Фото: mkset.ru

Инцидент с кишащей паразитами дорогой рыбой от «Люди любят» произошел в Москве. Информация про находку облетела ряд пабликов с претензией покупателя в том, что «Перекресток» не желает разобраться в ситуации. Впрочем, на запрос журналистов в компании ответили. Партия и вид рыбы не уточняется, но ее можно определить по прилавкам сети. Так, из холодильников «Перекрестка» пропала нерка от «Люди любят». Упаковка этого рыбного деликатеса стоила ₽399 за 200 гр. Тем временем на соседнем стеллаже можно заметить копченую нерку и копченую кету того же бренда стоимостью до ₽350.

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Напомним, ранее проверяющие нашли в Уфе пиццу и шаурму сомнительного происхождения.

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