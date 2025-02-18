Дорогая красная рыба с червями снята из продажи в «Перекрестке»

Инцидент с кишащей паразитами дорогой рыбой от «Люди любят» произошел в Москве. Информация про находку облетела ряд пабликов с претензией покупателя в том, что «Перекресток» не желает разобраться в ситуации. Впрочем, на запрос журналистов в компании ответили. Партия и вид рыбы не уточняется, но ее можно определить по прилавкам сети. Так, из холодильников «Перекрестка» пропала нерка от «Люди любят». Упаковка этого рыбного деликатеса стоила ₽399 за 200 гр. Тем временем на соседнем стеллаже можно заметить копченую нерку и копченую кету того же бренда стоимостью до ₽350.