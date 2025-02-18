«Домклик» рассказал про среднюю цену на жилье по «Семейной ипотеке»

Posted 18 февраля, 15:44
Published 18 февраля, 15:44
Modified 18 февраля, 15:44
Updated 18 февраля, 15:44
Однокомнатные и двухкомнатные квартиры остаются наиболее популярными среди заёмщиков.
В России программа «Семейная ипотека» действует уже семь лет, и в последние месяцы 2024 года её доля в общем объёме выдач Сбера достигла рекордных 65%. Это подчёркивает её важность как ключевого инструмента помощи семьям с детьми, а также её роль в стимулировании спроса на новостройки и поддержке строительного сектора, пишет vostokmedia.com.
На начало 2025 года большинство семей, участвующих в программе, выбирают квартиры, тогда как в первом полугодии 2024 года была заметна доля ИЖС (около 23%). Вероятно, снижение доли ИЖС связано с переходом индивидуального жилищного строительства на эскроу-счета — по аналогии с многоквартирными домами.
Средняя площадь квартир, приобретаемых по «Семейной ипотеке», такова: 35 квадратных метров — однокомнатные; 55 квадратных метров — двухкомнатные; 72 квадратных метра — трёхкомнатные. Доля однокомнатных квартир в сделках составила около половины (50%) в декабре 2024 года, доля двухкомнатных — 35%, а более просторных квартир — примерно 15%.
В начале 2025 года медианная стоимость жилья, приобретаемого по «Семейной ипотеке», составила 7,8 млн рублей в среднем по России. При этом в СКФО средняя стоимость — 6 млн рублей, а в ЦФО — 10,3 млн рублей. В столичных регионах самая высокая цена на жильё, и на эти регионы приходится значительная часть выдач кредитов по «Семейной ипотеке». Например, доля Москвы составляет 38% по всему ЦФО, а доля Санкт-Петербурга — 40% по СЗФО.
Средний размер кредита по «Семейной ипотеке» составляет 5,5 млн рублей по стране, максимальный он в Центральном федеральном округе (7 млн рублей), а минимальный — на Урале, на Северном Кавказе и в Приволжском федеральном округе (от 4,4 до 4,8 млн рублей).
Первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека» также варьируется в зависимости от региона. Средний по России первоначальный взнос составляет 2,3 млн рублей, в ЦФО — 3,3 млн рублей, а в СКФО — 1,5 млн рублей. Если в ЦФО и СЗФО первоначальный взнос составляет около 30% от стоимости недвижимости, то в ЮФО, СФО, УФО и СКФО — около 25%.
Размер ежемесячного платежа также зависит от региона. В ЦФО он составляет 43,6 тысячи рублей, в СЗФО — 36,2 тысячи рублей, а минимальный по РФ, зафиксированный в СКФО, 27,7 тысячи рублей.
Исследование показало, что средний срок ипотечного кредитования составляет 28 лет. Однако в регионах с высоким уровнем доходов сроки кредитования короче. Это особенно характерно для Москвы и Санкт-Петербурга, хотя на начало года не зафиксировано больших отличий от общероссийских показателей. Эксперты «Домклик» отмечают, что текущий уровень цен на новостройки вынуждает жителей даже состоятельных регионов оформлять ипотечные кредиты на более длительный срок.