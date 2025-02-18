«Домклик» рассказал про среднюю цену на жилье по «Семейной ипотеке»

В начале 2025 года медианная стоимость жилья, приобретаемого по «Семейной ипотеке», составила 7,8 млн рублей в среднем по России. При этом в СКФО средняя стоимость — 6 млн рублей, а в ЦФО — 10,3 млн рублей. В столичных регионах самая высокая цена на жильё, и на эти регионы приходится значительная часть выдач кредитов по «Семейной ипотеке». Например, доля Москвы составляет 38% по всему ЦФО, а доля Санкт-Петербурга — 40% по СЗФО.