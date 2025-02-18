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Posted 18 февраля, 18:02

Published 18 февраля, 18:02

Modified 18 февраля, 18:23

Updated 18 февраля, 18:23

Тарифы ЖКХ для многодетных семей обновили в Башкирии

Чем больше детей — тем меньше платежей: в Башкирии скостили тарифы на ЖКХ

18 февраля 2025, 18:02
Фото: 1MI.

Тарифы ЖКХ для многодетных семей обновили в Башкирии

Минсемьи Башкортостана во вторник, 18 февраля, разъяснило, как должны оплачивать коммуналку многодетные семьи региона.

В Башкортостане многодетные семьи оплачивают электроэнергию по минимальному тарифу, независимо от объема потребления. Это означает, что на них распространяется ставка первого диапазона.

С 1 января 2025 года в Республике установлены новые границы тарифных зон:

  • I диапазон — до 3 900 кВт*ч в месяц (на него действует минимальный тариф);
  • II диапазон — от 3 901 до 6 000 кВт*ч;
  • III диапазон — свыше 6 000 кВт*ч.

О том, каким образом покрываются убытки ресурсоснабжающих организаций от льготы, в Минсемьи не распространились. Вполне возможно, что мера поддержки полномерно оплачивается из бюджета, однако вероятно и то, что нагрузка в итоге распространяется на остальных абонентов.

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