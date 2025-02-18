Чем больше детей — тем меньше платежей: в Башкирии скостили тарифы на ЖКХ

Posted 18 февраля, 18:02
Published 18 февраля, 18:02
Modified 18 февраля, 18:23
Updated 18 февраля, 18:23
В Башкортостане многодетные семьи оплачивают электроэнергию по минимальному тарифу, независимо от объема потребления. Это означает, что на них распространяется ставка первого диапазона.
С 1 января 2025 года в Республике установлены новые границы тарифных зон:
О том, каким образом покрываются убытки ресурсоснабжающих организаций от льготы, в Минсемьи не распространились. Вполне возможно, что мера поддержки полномерно оплачивается из бюджета, однако вероятно и то, что нагрузка в итоге распространяется на остальных абонентов.