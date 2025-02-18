Брошенная уфимская новостройка заинтересовала Москву

История начинается в уфимском Затоне в жилом комплексе «Затонские зори». Один из двух домов комплекса был сдан в эксплуатацию, и, казалось бы, люди должны радоваться новоселью. Но вместо этого, дольщики столкнулись с неудобствами: в квартирах нет ни отопления, ни электричества, ни воды. Об этом в отчаянии рассказали сами жители в сюжете телеканала НТВ.