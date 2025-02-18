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Posted 18 февраля, 04:44

Published 18 февраля, 04:44

Modified 18 февраля, 10:25

Updated 18 февраля, 10:25

Брошенная уфимская новостройка заинтересовала Москву

Брошенная уфимская новостройка заинтересовала Москву

18 февраля 2025, 04:44
Фото: TG: Александр Бастрыкин.
История уфимского долгостроя, где люди живут без света и тепла, дошла до Александра Бастрыкина, сообщает во вторник, 18 февраля, СК России.

История начинается в уфимском Затоне в жилом комплексе «Затонские зори». Один из двух домов комплекса был сдан в эксплуатацию, и, казалось бы, люди должны радоваться новоселью. Но вместо этого, дольщики столкнулись с неудобствами: в квартирах нет ни отопления, ни электричества, ни воды. Об этом в отчаянии рассказали сами жители в сюжете телеканала НТВ.

Застройщик, по словам жителей, получил положительное заключение от госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору. Как такое возможно, если дом непригоден для жизни? Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, судя по всему, тоже заинтересовался этой ситуацией. Он поручил руководителю Следственного управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить обо всех обстоятельствах дела и нарушениях прав граждан.

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В Следственном управлении уже возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Свалка обернулась уголовным делом в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело по факту возможных злоупотреблений при организации свалки твердых бытовых отходов.

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