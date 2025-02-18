Большинство россиян согласно с отказом от зарубежного ПО в крупных компаниях

Для основной части респондентов в целом неважно, будет ли тот или иной инструмент зарубежным, главное — чтобы он работал (74% опрошенных). При прочих равных предпочтут выбрать отечественное ПО 17% опрошенных. Среди основных причин, которыми они объясняют свой выбор — надежность для бизнеса и страны, защита от шпионских программ и отзыва лицензий. Также это поддержит российских разработчиков и позволит им улучшать свои продукты. При этом меркантильные интересы в виде потенциального одобрения руководства, премий и продвижения по службе оказались среди этих причин на последнем месте — так объяснили свой выбор менее 9% из тех, кто бы предпочел российское ПО.