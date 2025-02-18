Большинство россиян согласно с отказом от зарубежного ПО в крупных компаниях

Posted 18 февраля, 09:08
Published 18 февраля, 09:08
Modified 18 февраля, 09:10
Updated 18 февраля, 09:10
Опрос проводился среди сотрудников крупных организаций, которые в своей работе используют различные программные продукты — пакеты офисных программ, средства коммуникаций, инженерное и специализированное ПО и системы и др. В нем приняли участие свыше 1000 россиян старше 18 лет, сотрудников крупных организаций, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. жителей
Из тех, у кого есть опыт перехода на российский софт, — это порядка 60% опрошенных — сообщили, что отечественные разработки могут уступать зарубежным, но это либо некритично, либо вскоре российские решения будут доработаны и перестанут отличаться от зарубежных. При этом 23% опрошенных пользователей отечественного ПО и сейчас считают, что эти решения не отличаются от зарубежных.
Около половины (46%) не почувствовали «особой разницы» при переходе с зарубежных продуктов на отечественные, отметив, что в основных опциях отечественные решения не уступают зарубежным. Почти столько же (47%) признались, что испытывали дискомфорт — из-за отказа «от привычных алгоритмов» работы с ПО. 7% опрошенных заявили, что «российские программы оказались лучше и удобнее, чем те, которые использовались ранее». Перешедшие на отечественное ПО также отмечали, что ожидания от работы на новом софте совпали с реальностью (72%), для 19% респондентов «все оказалось лучше, чем ожидалось», для 9% — хуже.
Для основной части респондентов в целом неважно, будет ли тот или иной инструмент зарубежным, главное — чтобы он работал (74% опрошенных). При прочих равных предпочтут выбрать отечественное ПО 17% опрошенных. Среди основных причин, которыми они объясняют свой выбор — надежность для бизнеса и страны, защита от шпионских программ и отзыва лицензий. Также это поддержит российских разработчиков и позволит им улучшать свои продукты. При этом меркантильные интересы в виде потенциального одобрения руководства, премий и продвижения по службе оказались среди этих причин на последнем месте — так объяснили свой выбор менее 9% из тех, кто бы предпочел российское ПО.
Около 70% респондентов отметили, что используют в своей работе отечественное ПО. 56% имели опыт перехода на него в 2024 году (36%) или ранее (20%), а еще 15% отметили, что изначально работали на российском ПО. Около 30% продолжают использовать зарубежный софт.
— ВТБ приступил к активному импортозамещению ключевых ИТ-систем и сервисов банка еще в 2019 году. Это также стало и одним из ключевых вызовов для банка и его сотрудников за последние несколько лет. За это время мы протестировали тысячи российских решений, чтобы сформировать отказоустойчивую, технологически независимую от зарубежных решений ИТ-инфраструктуру. Мы активно делимся нашим опытом и компетенциями по импортозамещению на площадке отраслевых индустриальных центров компетенций, одной из ключевых составляющих программы импортозамещения критически важных ИТ-решений в России, — сообщил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.