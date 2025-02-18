Большая чистка бизнеса началась в Уфе

Posted 18 февраля, 04:47
Published 18 февраля, 04:47
Modified 18 февраля, 10:24
Updated 18 февраля, 10:24
В понедельник, 17 февраля, специальная комиссия провела рейд по выявлению НТО и нашла девять нелегальных торговых объектов, среди которых шаурмечная, киоск по продаже лотерейных билетов, магазин, шиномонтаж, пекарня и др. Объекты находятся в северной части города в микрорайонах Черниковка и Инорс.
Хозяевам объектов выдали предписания о сносе и за десять дней они будут должны его произвести. Если этого не случится, то демонтаж будет принудительным.
Ранее сообщалось, что Кировский район башкирской столицы избавился от пяти незаконных торговых объектов за январь. А уже в этом месяце в районе демонтировали шашлычную и ларёк с вейпами рядом с крупным ТЦ.