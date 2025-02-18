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Posted 18 февраля, 04:47

Published 18 февраля, 04:47

Modified 18 февраля, 10:24

Updated 18 февраля, 10:24

Шаурму и лотереи выгнали из Уфы

Большая чистка бизнеса началась в Уфе

18 февраля 2025, 04:47
Фото: Администрация Кировского района Уфы.

Шаурму и лотереи выгнали из Уфы

Столица Республики Башкортостан продолжает избавляться от незаконных ларьков, сообщает пресс-служба Кировского района во вторник, 18 февраля.

В понедельник, 17 февраля, специальная комиссия провела рейд по выявлению НТО и нашла девять нелегальных торговых объектов, среди которых шаурмечная, киоск по продаже лотерейных билетов, магазин, шиномонтаж, пекарня и др. Объекты находятся в северной части города в микрорайонах Черниковка и Инорс.

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Хозяевам объектов выдали предписания о сносе и за десять дней они будут должны его произвести. Если этого не случится, то демонтаж будет принудительным.

Ранее сообщалось, что Кировский район башкирской столицы избавился от пяти незаконных торговых объектов за январь. А уже в этом месяце в районе демонтировали шашлычную и ларёк с вейпами рядом с крупным ТЦ.

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