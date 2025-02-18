Берите всю сразу — потом не достанется: лишь одна ветчина прошла проверку Роскачества

Авторы экспертизы отмечают, что все образцы действительно изготовлены из свинины. Но помимо основного ингредиента в ветчине нашли и то, чего там быть не должно и о чем не сказано на упаковке товара. Так, в ветчине в лаборатории обнаружили курицу, субпродукты, свиные шкурки, крахмал, сою и животный белок.