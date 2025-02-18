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Posted 18 февраля, 16:50

Published 18 февраля, 16:50

Modified 18 февраля, 16:53

Updated 18 февраля, 16:53

Берите всю сразу — потом не достанется: лишь одна ветчина прошла проверку Роскачества

Берите всю сразу — потом не достанется: лишь одна ветчина прошла проверку Роскачества

18 февраля 2025, 16:50
Фото: mkset.ru.
Требованиям экспертов соответствует только один товар, а большинство не дотягивают и до заявленного ГоСТа, сообщает независимая организация.

Экспертизу прошел 21 образец брендов, представленных на прилавках российских магазинов. Исследование качества ветчины привело к неутешительным выводам. Роскачество заявляет, что полностью требованиям соответствует только одна марка — ветчина «Окраина». В тоже время почти половина попавших на экспертизу образцов не может маркироваться как товар по ГоСТу.

В число тех производителей ветчины, которые не устроили Роскачество, попали:

  • «Мясная лавка»
  • «Черкизово»
  • «Колбасы от Макарова»
  • «Каждый день»
  • «Село Зеленое»
  • «Великолукский мясокомбинат»
  • «Рублевский»
  • «Велком».

Авторы экспертизы отмечают, что все образцы действительно изготовлены из свинины. Но помимо основного ингредиента в ветчине нашли и то, чего там быть не должно и о чем не сказано на упаковке товара. Так, в ветчине в лаборатории обнаружили курицу, субпродукты, свиные шкурки, крахмал, сою и животный белок.

Вместе с этим в Роскачестве отмечают, что российские производители не делают ветчину из мышей, кошек или собак и не увеличивают вес товара за счет добавления воды и повышенной дозы влагоудерживающих химических компонентов.

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Напомним, ранее в «Перекрестке» нашли красную рыбу с червями.

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