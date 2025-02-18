Берите всю сразу — потом не достанется: лишь одна ветчина прошла проверку Роскачества

Posted 18 февраля, 16:50
Published 18 февраля, 16:50
Modified 18 февраля, 16:53
Updated 18 февраля, 16:53
Экспертизу прошел 21 образец брендов, представленных на прилавках российских магазинов. Исследование качества ветчины привело к неутешительным выводам. Роскачество заявляет, что полностью требованиям соответствует только одна марка — ветчина «Окраина». В тоже время почти половина попавших на экспертизу образцов не может маркироваться как товар по ГоСТу.
В число тех производителей ветчины, которые не устроили Роскачество, попали:
Авторы экспертизы отмечают, что все образцы действительно изготовлены из свинины. Но помимо основного ингредиента в ветчине нашли и то, чего там быть не должно и о чем не сказано на упаковке товара. Так, в ветчине в лаборатории обнаружили курицу, субпродукты, свиные шкурки, крахмал, сою и животный белок.
Вместе с этим в Роскачестве отмечают, что российские производители не делают ветчину из мышей, кошек или собак и не увеличивают вес товара за счет добавления воды и повышенной дозы влагоудерживающих химических компонентов.